Météo F1 - GP de Monaco : Vers des qualifications folles sous la pluie

Monte-Carlo accueille une nouvelle édition du Grand Prix de Monaco ce week-end. Mais à quelles conditions météo les pilotes peuvent-ils s’attendre à leur arrivée en Principauté ?

Pour l’instant, la majeure partie de l’épreuve devrait se dérouler dans des conditions sèches et agréables, mais des averses devraient impacter la séance de qualifications cruciale de samedi après-midi, soit avant la séance, soit pendant ! De quoi pimenter la course et bouleverser la hiérarchie.

Et si la course se déroule bien sur le sec, rappelons que deux arrêts seront obligatoires pour multiplier les stratégies sur un circuit qui use peu les gommes.

VENDREDI 23 MAI – EL1 ET EL2

Conditions : Ensoleillé. Faible risque d’une ou deux averses se déplaçant des collines de l’intérieur en fin d’après-midi. Légère brise marine de sud.

EL1 : 22 °C // EL2 : 22 °C

Température maximale prévue : 23 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Probabilité de pluie : 30 %

SAMEDI 24 MAI – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Partiellement nuageux. Un peu plus instable que les jours précédents. Risque très important d’averses l’après-midi. Légère brise marine de sud.

EL3 : 22 °C // Q : 22 °C

Température maximale prévue : 23 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Probabilité de pluie : 80 %

DIMANCHE 25 MAI – COURSE

Conditions : Partiellement nuageux. Temps sec prévu toute la journée. Légère brise marine de sud pendant la course. Départ : 22 °C

Température maximale prévue : 23 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Probabilité de pluie : < 25 %