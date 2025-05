Ferrari doit progresser en vue de qualifications ’cruciales’ à Monaco

Ferrari espère un meilleur week-end à Monaco qu’en Emilie-Romagne, et cela passera par de meilleures qualifications. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, explique comment son équipe a travaillé sur les runs d’un tour rapide pour ne pas subir les mêmes difficultés samedi qu’à Imola, Miami ou Djeddah.

"Le Grand Prix de Monaco est une course unique. Nous savons à quel point les qualifications sont cruciales sur ce circuit et, ces derniers jours, nous avons travaillé spécifiquement à l’amélioration de nos performances sur les tours chronos, car lors des dernières courses, nous n’avons pas réussi à extraire tout le potentiel de notre package le samedi" note Vasseur.

"Ce week-end, le règlement sportif a été modifié, spécifiquement pour cette course, ce qui représente un nouveau défi pour toutes les équipes. Chaque pilote devra effectuer au moins deux arrêts au stand, l’objectif étant de mettre davantage l’accent sur la stratégie et d’offrir plus d’émotions sur la piste."

"Bien sûr, c’est aussi la course à domicile de Charles, ce qui rend l’événement spécial pour toute l’équipe. Nous sommes pleinement déterminés à placer Lewis et lui dans la meilleure position possible pour maximiser leurs performances."

En marge de l’étape monégasque du calendrier, Ferrari a donné la parole à l’un de ses pilotes de développement, Arthur Leclerc. Lui aussi local de l’étape, le frère du titulaire de la Scuderia révèle ce qu’il ressent comme spectateur devant la course monégasque et membre de la famille d’un pilote Ferrari.

"En tant que Monégasque, c’est extraordinaire de regarder le Grand Prix de Monaco. Je regarde cette course depuis de nombreuses années, depuis que je suis né en fait, et c’est vraiment quelque chose de spécial pour tous nos amis et notre famille" a déclaré Leclerc.

"Évidemment, voir Charles au volant ajoute toujours quelque chose de plus. L’année dernière, il a réussi à réaliser son rêve et à gagner la course, donc d’une certaine manière, cela semble ’complet’, mais c’est toujours un jour magique lorsque la F1 se déroule ici."

Bien avant la victoire de son frère Charles l’an dernier à domicile, le Grand Prix de Monaco a toujours été une institution chez les Leclerc : "Mon premier souvenir du Grand Prix de Monaco est d’avoir regardé la course, enfant, avec mes parents et mes frères. C’était il y a très longtemps !"

"Nous étions au coin de la piscine et je me souviens que les moteurs de F1 de l’époque étaient si bruyants que j’ai commencé à pleurer ! Mes parents ont dû m’acheter des bouchons d’oreille parce que j’avais mal aux oreilles. Vous imaginez ? C’est drôle, mais c’est vraiment mon premier souvenir de la F1 !"

Le Monégasque est convaincu que le spectacle sera amélioré par la présence de deux arrêts obligatoires en course : "Je pense que c’est une bonne chose d’avoir deux arrêts obligatoires aux stands parce que cela apportera un peu plus d’action et d’imprévisibilité à la course, et cela permettra également aux pilotes de pousser leurs pneus plus fort."

"Les dernières courses étaient axées sur la gestion des pneus. Cette année, je pense que cela ajoutera un peu de stratégie au tableau. Néanmoins, Monaco étant Monaco, je pense qu’au bout du compte, il sera primordial de bien se qualifier pour faire une bonne course. Je suis impatient de voir ce qui va se passer."