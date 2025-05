Villeneuve : Colapinto, le ’serial crasher’, devra-t-il ralentir ?

Jacques Villeneuve estime que Franco Colapinto est un « serial crasher », ce qui pourrait porter atteinte à son audition de cinq courses pour un baquet chez Alpine.

Colapinto a été recruté pour remplacer Jack Doohan pour au moins cinq courses, jusqu’au Grand Prix d’Autriche inclus, en tant qu’équipier de Pierre Gasly.

Pendant ses neuf courses chez Williams après avoir remplacé Logan Sargeant en 2024, Colapinto a prouvé qu’il avait le rythme, marquant cinq points, mais a été victime de multiples accidents graves.

Colapinto a crashé sa F1 lors des essais libres en Azerbaïdjan, puis a subi des accidents sous la pluie au Brésil et en qualifications à Las Vegas.

Il a également subi son premier accident chez Alpine à Imola, sa séance de Q1 s’étant terminée par un gros accrochage contre le mur de pneus.

Si Villeneuve estime que Colapinto est « rapide », il attend de voir comment se comportera l’Argentin.

"Il est rapide, mais c’est aussi un fonceur, un serial crasher alors quel Franco allons-nous avoir ? C’est toujours un jeu de hasard, on ne sait jamais. Alors, sera-t-il capable d’être aussi rapide sans se crasher, ou devra-t-il ralentir pour éviter les accidents ? C’est la grande question."

"Mais on le saura vite, car il a eu une année pour digérer la saison dernière. Il a du soutien, donc il apporte déjà quelque chose que le pilote précédent (Doohan) n’avait pas."

Monaco, une épreuve juge de paix pour Colapinto

Pour Colapinto, la 2e épreuve de la saison ne pouvait pas être plus ardue puisqu’il s’agit de Monaco, un circuit qui ne pardonne aucune erreur !

"C’était formidable de retrouver la piste et la compétition le week-end dernier," commente l’Argentin.

"Rien ne vaut la sensation de reprendre le volant d’une F1 et de piloter en course, et le faire sur un circuit comme Imola était fantastique. Les fans italiens sont hors du commun, leur énergie et l’ambiance rendent ce lieu vraiment unique."

"C’était un week-end difficile, mais loin d’être sans positif. Nous avons beaucoup appris en tant qu’équipe, et je me suis senti de plus en plus à l’aise dans la voiture au fil des trois jours. J’ai exploré les limites de la monoplace en qualifications et j’ai finalement commis une petite erreur aux lourdes conséquences."

"Nous sommes partis de la seizième place et nous avons vraiment essayé d’être patients pour nous hisser dans le match pour les points. Nous y sommes presque parvenus, nous avions un bon rythme, mais nous avons malheureusement concédé du terrain avec l’intervention de la voiture de sécurité, qui a bénéficié à d’autres concurrents."

"Nous enchaînons directement avec une nouvelle semaine de course et notre attention se porte ce week-end sur Monaco. C’est l’un des circuits où les dépassements sont les plus difficiles, et où nous n’avons pas la moindre marge d’erreur. J’ai hâte de reprendre la piste, de gagner progressivement en confiance et de continuer à progresser avec l’équipe."