Mercedes F1 salue ’l’allié formidable’ qu’est Hamilton pour Antonelli

Mercedes F1 a salué via son directeur Toto Wolff le soutien apporté par Lewis Hamilton à Andrea Kimi Antonelli, après que le septuple champion du monde a pris du temps pour discuter avec le jeune débutant italien, qui traverse une phase difficile au cours de sa première saison en catégorie reine.

"Non, je pense que les champions reconnaissent les champions, et Lewis reste très important pour nous" a déclaré Wolff. "Il a été une pierre angulaire de notre équipe et fera toujours partie de la famille Mercedes, même s’il pilote désormais pour Ferrari. Mon amitié avec Lewis n’a pas changé. Nous parlons souvent, et il comprend les défis auxquels Kimi est confronté."

Le responsable de la communication de Mercedes et représentant de l’équipe, Bradley Lord, a décrit Hamilton comme un allié de choix pour les jeunes pilotes comme Antonelli.

"C’est totalement en phase avec la personnalité de Lewis, que nous connaissons depuis de nombreuses années. Kimi était déjà dans l’équipe à la fin de la saison dernière, et Lewis lui a alors offert ses conseils, son soutien et ses encouragements, même si la fin de saison a été plutôt difficile pour lui."

"C’est un allié formidable pour les jeunes pilotes, et il a une compréhension unique, sans doute inégalée, de ce que cela signifie d’arriver en F1 avec de très grandes attentes, dans une équipe de pointe, dès sa première saison, comme il l’a vécu en 2007. Personne ne comprend mieux cela que lui, et je pense que son soutien est très apprécié par Kimi."

Lord a réitéré le soutien total qu’offre Mercedes à Antonelli, assurant que sa chute en performance en cours de saison suit la courbe de résultats de l’équipe : "On sait qu’une saison de rookie est faite de hauts et de bas, avec beaucoup d’enseignements à tirer, des surprises positives comme des moments plus difficiles."

"Comme on pouvait s’y attendre, lorsque la voiture devient plus difficile à piloter, que les deux pilotes manquent de confiance et ont du mal à s’engager dans les virages, cela devient aussi un combat pour lui."

"Cela lui a fait perdre de la confiance, et le recul de performance qu’on a observé a entraîné une plus grande vulnérabilité aux éliminations précoces en qualifications, ce qui n’était pas le cas en début de saison."

"C’est un moment difficile pour l’équipe, et en particulier pour lui. Le point important, c’est que nous l’avons déjà dit : le problème, c’est la voiture, pas Kimi. Il ne lui manque rien, si ce n’est l’expérience, qu’il n’a pas encore pu acquérir."

L’équipe de Brackley a un processus bien en place pour aider Antonelli à progresser : "Notre approche consiste à l’encourager à tirer des leçons de ces expériences, plutôt que de se focaliser sur les résultats, et à se concentrer sur le processus de reconstruction de la confiance et de la performance."

"Cela passe par du temps passé avec l’équipe, avec les ingénieurs, par une compréhension approfondie de ce que nous faisons avec la voiture et de comment il peut en tirer le maximum. Pour nous, la priorité est de lui fournir une voiture qui lui permette d’exprimer le talent que nous lui connaissons, et de continuer à exploiter le potentiel que nous voyons en lui."

"Il y a une transparence totale sur notre situation, sur ce que nous devons améliorer, et un soutien complet dans ce processus de progression, y compris sur le plan technique pour offrir aux pilotes les outils nécessaires pour être performants."

"Je pense que chaque être humain réagit positivement lorsqu’il sent le soutien et la confiance de son équipe, et qu’il fait partie d’un projet collectif. Cela n’empêche pas d’avoir des conversations honnêtes lorsque les objectifs ne sont pas atteints, ce qui n’est pas le cas ici avec Kimi, je parle de manière générale."

"Mais oui, ce sentiment de soutien et d’appartenance joue un rôle crucial, et cela a toujours été le cas pour nous tout au long de cette première saison. C’était déjà le cas la saison dernière, lorsque nous préparions son arrivée."

"Il faut savoir prendre du recul, ne pas se laisser emporter par l’instant présent, et voir tout cela comme une courbe d’apprentissage, une trajectoire de développement. C’est exactement ce que représente cette année."