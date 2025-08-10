Hamilton et ses engagements hors F1 : Je suis un vrai bourreau de travail

Lewis Hamilton est évidemment bien connu pour ses accomplissements en Formule 1 mais, depuis de nombreuses années, il cumule aussi les activités en dehors.

Que ce soit pour ses passions (musique, mode, cinéma,...) ou ses combats (pour la diversité, contre le racisme,...), le septuple champion du monde a souvent été salué dans le paddock, par ses fans et bien au-delà dans le monde entier.

Peut-il parler de ce qu’implique ces engagements, ce travail de l’ombre ?

"Oui, ça a été un parcours intéressant avec les réseaux sociaux, notamment," commence Hamilton dans un entretien avec la RTBF.

"Les gens ne voient pas ce qu’on fait donc ils ne peuvent pas savoir. A une époque, on ressentait une pression : montrer toute sa journée en ligne. Aujourd’hui, je suis dans une autre phase. Je poste très peu. Je suis rarement sur les réseaux sociaux, je reste en retrait."

"Ce qui compte, c’est que je suis très engagé dans ce que je fais, en profondeur. La majorité du travail, ce sont des tournages, des pubs, du temps à l’usine. Cette année, j’ai passé plus de temps à l’usine que jamais dans ma carrière. Je dirais même que j’ai travaillé plus dur que toutes les autres années. Chaque saison, j’essaie d’en faire plus, sans perdre ma joie de vivre."

"A côté de la F1, quand je débranche la prise, je monte des projets. Comme une tequila sans alcool. J’ai aussi Plus 44, une marque et une collection avec Dior que j’adore. J’ai produit le film sur la F1. C’était beaucoup de travail et une expérience formidable."

"Avec l’équipe, c’est aussi beaucoup d’entrainement. Il faut gérer son énergie sur l’année. Je vois très peu ma famille. Je cherche le bon équilibre. Mais j’adore bosser, je suis un vrai bourreau de travail. Je fais beaucoup de réunions, j’adore collaborer avec les autres. J’essaie vraiment de tirer le meilleur de chacun, et aussi de moi-même."