McLaren F1 reçoit des louanges sur le ’beau championnat’ sans consignes

Günther Steiner rappelle que Lando Norris pourrait être en tête du championnat actuellement s’il n’avait pas commis une erreur bête au Canada en allant percuter Oscar Piastri, alors leader. L’ancien patron de Haas F1 a en revanche salué la victoire du Britannique en Hongrie, après des décisions stratégiques réussies.

"Il a été plus malin que lui et son ingénieur, bravo à lui, à son ingénieur et à son stratège. Ils ont été plus malins qu’Oscar" a déclaré Steiner. "Si Lando n’avait pas commis ses petites erreurs, pour lesquelles il s’excuse toujours."

"Au Canada, s’il avait été patient et était resté deuxième, devinez où il serait aujourd’hui : en tête du championnat du monde avec environ 10 points d’avance. Mais les ’si’ et les ’aurait’ ne rapportent pas de points. Il a commis une erreur et est tombé sur le bon vieux Oscar. Et maintenant, il est toujours deuxième, même s’il l’a surpassé en Hongrie."

L’Italien ne donne pas l’un ou l’autre favori sur l’instant, même s’il voit Piastri s’imposer à terme. En revanche, il salue la ténacité de Norris pour s’opposer à son équipier, ce qui lui a permis de grignoter son retard.

"C’est le signe que nous avons un beau championnat devant nous, car rien n’est joué tant que ce championnat n’est pas terminé, car il y a toujours des surprises. Quant à savoir qui sera champion du monde, je n’ai pas besoin de le répéter, pour moi c’est toujours Oscar."

"Tout le monde doutait de Lando, mais il a remporté trois des quatre dernières courses. Ce n’est donc pas si mal. Il ne cède pas beaucoup. Il est donc prêt à se battre, ce qui est intéressant. Et McLaren fait très bien de les laisser continuer à se battre. Il semble qu’ils ne donnent aucune consigne d’équipe."