Une victoire ’amplement méritée’ pour Piastri, ’des points importants’ pour Norris

McLaren F1 a encore été l’équipe qui a inscrit le plus de points à Djeddah, et Oscar Piastri a remporté sa troisième victoire de la saison, la quatrième en cinq courses pour l’équipe. Le directeur de celle-ci, Andrea Stella, est heureux d’avoir vu de telles performances.

"Nous terminons ce long triplé de Grands Prix avec une nouvelle victoire pour Oscar et une belle remontée pour Lando" a déclaré Stella, qui a été impressionné par le travail de son équipe, notamment après l’accident de Norris en qualifs.

"Tout d’abord, je tiens à remercier l’équipe, sur les circuits et à Woking, ainsi que nos collègues de Mercedes HPP, pour leur travail acharné tout au long de ce triplé. Je tiens tout particulièrement à féliciter l’équipe pour son excellent travail de préparation de la voiture de Lando pour la course."

L’Italien fait un bilan détaillé de la course de ses pilotes et salue les performances de son duo : "Oscar a réalisé une excellente course et a pu transformer son départ en première ligne en victoire grâce à un pilotage intelligent et serein. Une victoire amplement méritée pour lui."

Lando, quant à lui, a surmonté des qualifications difficiles et a fait preuve de résilience en remontant le peloton, marquant des points importants. Nous allons maintenant prendre le temps de nous retrouver avec l’équipe à Woking avant de nous diriger vers Miami pour la prochaine manche de ce qui s’annonce extrêmement compétitive et passionnante."