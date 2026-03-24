Mercedes F1 prête à libérer ’la bête’ : la livrée du GP du Japon dévoilée

Alors que la Formule 1 s’installe à Suzuka pour la troisième manche de la saison, Mercedes F1 a décidé de marquer le coup et de rendre hommage à l’escale au Japon. L’écurie de Brackley vient de dévoiler un tout nouvel aileron avant au design inspiré d’un loup.

L’équipe rejoint le cercle des équipes ayant opté pour un nouveau look ce week-end, après la livrée rouge cerise de Racing Bulls, et la décoration dévoilée ce matin par Haas avec une livrée Godzilla.

Il s’agit de la collaboration entre Mercedes, son sponsor Adidas et l’artiste Yohji Yamamoto, aussi appelé Y-3. La première annonce montrait des photos d’une lignée de vêtements, et les W17 de George Russell et Andrea Kimi Antonelli porteront aussi une signature de l’artiste.

Après deux doublés, Mercedes fait office de favorite à Suzuka, mais l’équipe devra se méfier de Ferrari, car la SF-26 pourrait être redoutable sur le sinueux tracé japonais. Le week-end s’annonce disputé pour l’équipe et ses pilotes.