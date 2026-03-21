Racing Bulls présente une magnifique livrée spéciale pour le Japon
Une promotion d’un produit Red Bull en lien avec le pays
Racing Bulls a présenté une livrée spéciale pour le Grand Prix du Japon, qui ornera les VCARB 03 de Liam Lawson et Arvid Lindblad. Comme l’an dernier, la deuxième équipe de Red Bull va surement arborer des décorations uniques tout au long de la saison.
Celles-ci seront parfois en lien avec des créateurs, mais aussi des fois pour mettre en avant un produit de la gamme Red Bull. C’est le cas ici, puisque la boisson énergétique dans sa version à la cerise sera mise en avant.
La monoplaces troque donc son bleu habituel pour du rouge métallisé, avec des décorations stylisées partout sur la voiture. Le logo de la firme de boisson énergétique est lui aussi adapté, et les numéros changent de police d’écriture.
La cerise est évidemment un emblème du Japon au travers des fameux Sakuras, ces cerisiers dont les fleurs roses se multiplient sur les arbres, et sont très présentes à cette période de l’année.
A noter que Haas aura aussi une livrée spéciale, que nous vous montrerons quand l’équipe la présentera. Si les cerisiers avaient été mis en avant l’an dernier par l’équipe américaine, c’est cette fois un partenariat avec la licence Godzilla qui sera fait sur les VF-26 d’Esteban Ocon et Oliver Bearman.
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