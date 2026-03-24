Audi F1 espère briller au Japon après un début de saison ’contrasté’

Audi F1 se rend dans le cadre emblématique du circuit de Suzuka pour la troisième course de la saison, le Grand Prix du Japon, avec l’intention de s’appuyer sur le rythme encourageant affiché lors des premières manches et de maximiser son potentiel dans une bataille de milieu de tableau très disputée.

Après une semaine loin de la piste depuis la manche précédente à Shanghai, l’accent a été mis sur la poursuite du travail en coulisses, et la fiabilité a été au centre des préoccupations, en plus de la gestion de l’énergie, qui sera cruciale à Suzuka. Un tracé qui est très difficile, comme le rappelle Nico Hülkenberg.

"Suzuka est toujours un défi particulier, en tant que circuit, il peut être très exigeant, mais aussi très gratifiant quand on réussit son coup. Les deux premières courses ont été contrastées, il y a eu des signes encourageants, mais aussi des occasions manquées où nous devons faire mieux" a déclaré l’Allemand.

"L’objectif est désormais de tout mettre bout à bout pour réaliser un week-end propre et tirer le maximum de ce que nous pouvons accomplir. L’un des points forts du week-end sera également les fans : nous recevons toujours un accueil incroyable quand nous voyageons au Japon, c’est l’une des choses qui rend cette course unique."

Gabriel Bortoleto dispute son deuxième GP du Japon, et le Brésilien est un grand fan du circuit de Suzuka. Il espère y briller, même s’il sait qu’il y a du travail chez Audi pour corriger les problèmes, et notamment d’avoir enregistré deux non-participations en autant de courses.

"J’ai vraiment hâte d’être de retour à Suzuka, c’est l’un de mes circuits préférés de tous les temps, et j’ai adoré y piloter pour la première fois l’an dernier. L’abandon à Shanghai la dernière fois était évidemment décevant, mais je sais que l’équipe a travaillé dur pour éviter que ce problème ne se reproduise" a déclaré Bortoleto.

"Nous avons profité du temps à l’usine pour continuer à travailler et essayer d’extraire un peu plus de la voiture avant ce week-end : les courses en Australie et en Chine ont montré que nous avions une bonne base, et il s’agit maintenant de construire là-dessus et de saisir toutes les opportunités au cours du week-end."

Mattia Binotto, directeur du projet Audi F1, est donc le leader de l’équipe et team principal après le départ de Jonathan Wheatley, et il détaille ce qui attend le team au Japon : "À l’approche de la troisième manche de la saison à Suzuka, l’accent est de plus en plus mis sur l’exécution parfaite."

"Tout le monde, nous comme nos rivaux, commence à maîtriser ces nouvelles voitures, donc les marges d’erreur s’amenuisent. Nous avons vu des signes encourageants en termes de rythme lors des deux premières courses, mais nous comprenons qu’il y a des domaines dans lesquels nous pouvons encore progresser, tant en performance qu’en exécution."

"Nous avons pris le temps de régler les problèmes de fiabilité rencontrés précédemment, en veillant à ce qu’ils ne se reproduisent pas et à ce que les deux voitures puissent effectuer leurs courses complètes sans interruption. Le voyage continue : l’objectif est désormais de continuer à construire, à apprendre et à tirer le meilleur parti de chaque occasion."