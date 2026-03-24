Andretti salue l’engagement d’Herta malgré des débuts mitigés en F2

Consultant et membre du conseil d’administration de Cadillac F1, le champion du monde 1978 Mario Andretti n’a pas caché son admiration pour le pilote d’essais de l’équipe Colton Herta, engagé cette saison en Formule 2 dans le but d’atteindre la Formule 1. Malgré un premier week-end difficile à Melbourne, le soutien du clan Cadillac reste total.

Après avoir quitté l’IndyCar pour se consacrer pleinement à son rêve de F1, Herta a franchi une étape majeure en rejoignant la Formule 2 en 2026 avec Hitech, tout en intégrant le programme Cadillac F1 en tant que pilote d’essais. Un choix fort, salué par Andretti, qui y voit la preuve d’une motivation sans faille.

"J’ai énormément de respect pour ce qu’il essaie de faire," a déclaré Andretti dans le podcast Drive to Wynn. "Cela me montre qu’il a un désir pur, absolu, d’être en Formule 1, et c’est exactement ce qu’il faut."

L’Américain insiste sur le fait qu’Herta aurait pu poursuivre une carrière confortable outre-Atlantique, que ce soit en IndyCar, en NASCAR ou en IMSA. Mais le pilote de 24 ans a préféré tout remettre en jeu pour tenter sa chance au sommet du sport automobile.

"Évidemment, ici aux États-Unis, nous avons la chance de pouvoir réussir et construire une carrière solide et pleinement satisfaisante simplement en restant en IndyCar, en NASCAR ou en IMSA," poursuit Andretti. "Mais on voit bien qu’il a quelque chose d’inachevé. Il veut connaître son moment en Formule 1, et c’est une opportunité."

"Il est donc prêt à faire des sacrifices, à faire un pas en arrière pour en faire plusieurs en avant."

Les débuts de Herta en Formule 2, sur le circuit de l’Albert Park, n’ont toutefois pas été à la hauteur de ses attentes. Le pilote lui-même a qualifié sa performance "d’insatisfaisante", s’attribuant une note de "C-".

Un accident lors de l’unique séance d’essais libres l’a mis en difficulté d’entrée de jeu. Malgré cela, il est parvenu à redresser la barre en course principale, inscrivant des points grâce à une septième place.

Dans ce contexte, Cadillac F1 lui a fixé un objectif clair pour la saison : intégrer le top 10 du championnat, à la demande de son PDG Dan Towriss. Malgré ce début en demi-teinte, Andretti se veut résolument optimiste quant à la capacité de Herta à rebondir et à utiliser la Formule 2 comme tremplin vers la F1.

"J’ai parlé avec lui," confie-t-il. "J’ai eu l’occasion d’échanger assez longuement après sa course à Melbourne. Il est très lucide sur la situation. Tout ira bien pour lui."

"Il comprend ce qu’il doit faire, et il bénéficie du soutien total de l’équipe pour atteindre son objectif."

"Il y a donc de très bonnes choses à attendre. Encore une fois, je respecte énormément ce qu’il fait, par pur amour et désir."

Herta aura l’occasion de poursuivre sa progression dès la deuxième manche de la saison, prévue dans les rues de Monaco, un rendez-vous aussi exigeant que révélateur pour les talents en quête de Formule 1.