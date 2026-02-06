Mercedes F1 a ’placé la barre plus haut’ et impressionne un de ses clients
Le directeur de McLaren ne sous-estime pas Ferrari et Red Bull
McLaren F1 estime que Mercedes a retrouvé un autre niveau en ce début de nouvelle réglementation de la Formule 1. Les premières indications des essais de Barcelone suggèrent que les disparités entre motoristes seront limitées, mais Mercedes et son équipe officielle ont fait forte impression..
Une impression renforcée par un kilométrage record et des performances solides en Espagne la semaine dernière. Toutefois, la fiabilité de Ferrari et du tout premier moteur conçu par Red Bull Ford Powertrains a également marqué les esprits, mais Andrea Stella, directeur de McLaren, a déjà un avis sur Mercedes.
"Il est clair qu’au moins trois concurrents, Mercedes, Ferrari et Red Bull, ont pris un bon départ" a déclaré Stella. "L’équipe de Brackley, en particulier, a clairement placé la barre plus haut, et nous devrons travailler dur pour en faire autant."
"Le fait que les trois équipes que j’ai mentionnées soient équipées de trois unités motrices différentes est un premier indice qu’il n’y aura peut-être pas de différences extrêmement marquées en termes de performances absolues, du moins en ce qui concerne certains fournisseurs d’unités motrices."
L’Italien pense que les moteurs et leur exploitation vont être un grand sujet de la saison, et il juge que peu de domaines ont été creusés pendant le shakedown général de Barcelone.
"Bien qu’il s’agisse d’indications très préliminaires, je pense que l’un des domaines où il existe une grande marge d’amélioration est l’exploitation du nouveau groupe motopropulseur et de toutes les options disponibles pour le pilote."
"Il existe également un fort potentiel à exploiter en termes de gestion de la configuration aérodynamique variable, c’est-à-dire l’alternance entre le mode virage et le mode ligne droite."
"Cela dit, il est évident que cette génération de monoplaces en est à un stade très précoce de développement : il y a quatre ans, lorsque les voitures à effet de sol ont fait leur apparition, nous étions dans une situation différente, car le groupe motopropulseur et les pneus étaient pratiquement inchangés par rapport à l’année précédente."
"Plus que jamais, cette année, ce sera la capacité des équipes et des pilotes à exploiter le package à leur disposition, ainsi que leur capacité à développer la voiture dans la bonne direction, qui feront la différence."
"Quoi qu’il en soit, ce que nous voyons dans la première partie de la saison en termes d’équilibre des forces ne sera certainement pas le même que ce que nous verrons dans la seconde partie, précisément parce que les effets du développement des voitures dans une phase précoce, comme celle que nous connaissons actuellement, ne peuvent être que très importants."
