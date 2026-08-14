Bilan de mi-saison F1 2026 : McLaren de retour au sommet pour la fin d’année ?

Après une moitié de saison marquée par des problèmes de fiabilité, un déficit de performance et les difficultés liées au nouveau règlement technique, McLaren a enfin retrouvé le chemin de la victoire en Hongrie grâce à Lando Norris. Mais le succès du Hungaroring a laissé une question en suspens : la MCL40 a-t-il réellement franchi un cap avec ses évolutions, ou le tracé hongrois a-t-il simplement amplifié ses qualités ? Le Grand Prix des Pays-Bas doit permettre d’y voir plus clair pour l’équipe qui pointe aujourd’hui à la 3e place du championnat constructeurs, devant Red Bull et derrière Mercedes F1 et Ferrari.

McLaren est-elle réellement de retour après un bilan à mi-saison sauvé au dernier moment par sa victoire lors du dernier Grand Prix ?

Le champion en titre Lando Norris a enfin ouvert son compteur de victoires en 2026 au Hungaroring, à l’issue d’une course qui a longtemps semblé promise à un doublé McLaren. Oscar Piastri n’a finalement pas vu l’arrivée, contraint à l’abandon par une casse de boîte de vitesses, laissant Norris s’imposer et offrir à son équipe une victoire particulièrement importante.

Car McLaren arrivait en Hongrie avec un statut à défendre. Double championne du monde en titre, l’écurie de Woking devait composer avec l’un des bouleversements réglementaires les plus importants jamais introduits en Formule 1. Comme souvent lors d’un changement aussi profond, la hiérarchie a été largement remodelée et Mercedes s’est rapidement imposée comme la nouvelle référence.

Une réaction rapide après un début de saison compliqué

McLaren a connu une première partie de saison beaucoup plus difficile qu’espéré. L’écurie a été confrontée à plusieurs problèmes de fiabilité, tandis que des interrogations sont apparues autour de la circulation des informations concernant le groupe propulseur Mercedes. À cela s’ajoutait un déficit de performance intrinsèque par rapport au niveau affiché par l’équipe Mercedes.

L’équipe mérite néanmoins d’être créditée pour l’efficacité de sa réaction. Les évolutions introduites sur la MCL40 à Miami ont permis un premier bond en avant. Celles introduites au Hungaroring, qui comprenaient notamment une nouvelle conception du fond plat, une modification de la plaque d’extrémité de l’aileron arrière ainsi que de nouveaux déflecteurs, semblent être une bonne base pour les 11 derniers Grands Prix.

Le résultat a immédiatement attiré l’attention. Norris a remporté la course avec autorité et McLaren semblait même en mesure de signer un doublé avant l’abandon de Piastri.

Mais cette victoire a également ouvert un débat qui pourrait trouver une première réponse à Zandvoort. Après la course, Andrea Stella a estimé que le bond en avant observé en Hongrie pouvait être entièrement attribué aux évolutions apportées à la MCL40. Mercedes n’a cependant pas partagé cette lecture avec la même conviction.

Un élément complique effectivement l’analyse : le Hungaroring constitue traditionnellement une place forte de McLaren. Le succès de Norris représentait ainsi la troisième victoire consécutive de l’équipe sur le circuit hongrois. Il est donc difficile de déterminer quelle part de la performance provenait réellement des nouvelles pièces et quelle part était liée aux caractéristiques particulières du tracé.

C’est précisément pour cette raison que Zandvoort sera particulièrement intéressant. McLaren devra désormais démontrer que son niveau de performance peut se maintenir sur un circuit différent, et surtout qu’elle est capable de rester dans la lutte pour la victoire.

Une remontée d’autant plus méritoire

Quelle que soit l’interprétation définitive de la victoire hongroise, McLaren peut déjà tirer une certaine fierté de son redressement.

La transition entre deux générations réglementaires n’a pas été simple pour les doubles champions du monde. Andrea Stella a notamment évoqué le "lourd prix" payé par son équipe pour avoir continué à se concentrer sur la bataille pour les titres 2025 alors que Max Verstappen se rapprochait de ses rivaux.

McLaren devait donc simultanément poursuivre son combat pour les championnats en cours et préparer une voiture entièrement nouvelle pour 2026. Contrairement à certaines équipes, elle ne disposait pas non plus du luxe de pouvoir se consacrer à la nouvelle réglementation depuis longtemps tout en dominant la concurrence.

Le retour aux avant-postes à la fin de la première moitié de la saison constitue donc un signal particulièrement encourageant.

Norris peut-il refaire le coup de Verstappen ?

La victoire de Budapest arrive également à point nommé pour Norris. Le champion du monde en titre a parfois donné le sentiment de disparaître quelque peu des radars durant la première partie de la saison 2026. Mais sa démonstration en Hongrie a rappelé l’étendue de ses capacités.

Le Britannique compte actuellement 91 points de retard sur Kimi Antonelli, leader du championnat. Une marge considérable, mais pas nécessairement rédhibitoire.

Max Verstappen a déjà démontré l’an passé qu’un retard important pouvait être comblé au fil d’une saison. Norris peut donc s’inspirer de cette approche pour tenter de transformer une première moitié de championnat décevante en véritable offensive au titre après la trêve estivale. Zandvoort pourrait ainsi constituer un premier rendez-vous déterminant pour mesurer ses ambitions.

Piastri doit répondre après sa désillusion

Pour Oscar Piastri, l’objectif sera quelque peu différent. L’Australien devra d’abord digérer la frustration du Hungaroring avant de repartir à l’assaut.

Un sentiment commençait à se développer autour du pilote McLaren : celui de voir son aura légèrement s’estomper. Dans ces nouvelles monoplaces à faible appui aérodynamique, Norris semblait avoir pris un avantage, notamment dans les conditions de faible adhérence, domaine dans lequel Piastri continue de travailler.

Mais le Grand Prix de Hongrie a peut-être apporté une réponse à cette tendance. Sans son contact avec Carlos Sainz puis sa casse de boîte de vitesses, Piastri aurait très bien pu se battre pour la victoire. Norris estimait cependant avoir été nettement plus rapide que son équipier, l’analyse des données est venue étayer cette impression. La course a toutefois également remis en lumière les choix stratégiques de McLaren, qui ont une nouvelle fois suscité des interrogations.

Le Grand Prix des Pays-Bas aura donc une fonction bien plus importante qu’un simple rendez-vous de rentrée après la trêve estivale. Il devra permettre de déterminer si McLaren a réellement réduit son retard sur Mercedes ou si le Hungaroring a simplement constitué le terrain idéal pour exploiter les qualités de la MCL40.

Le début de saison compliqué peut être relativisé au regard de l’ampleur du changement réglementaire et des difficultés rencontrées par les champions en titre pour mener de front les deux projets. Surtout, la vitesse de réaction de l’équipe de Woking constitue désormais une source d’optimisme.

Si Norris et Piastri retrouvent à Zandvoort le niveau affiché en Hongrie, le succès du Hungaroring cessera de ressembler à une exception liée au tracé. McLaren devra alors être considérée comme une véritable prétendante aux victoires pour la seconde moitié de 2026 et potentiellement au-delà.

Le bilan de mi-saison : débuts très laborieux, tendance très encourageante

Les points positifs

Le développement de la monoplace semble être revenu sur la bonne voie après un changement d’orientation en cours de saison, alors même que les évolutions apportées à Miami semblaient avoir permis à McLaren de faire ce bond en avant, désormais quasi traditionnel pour l’écurie, vers le groupe de tête. Le Grand Prix de Hongrie aurait très bien pu se solder par un doublé, et Lando Norris semble avoir gagné en maturité grâce à son expérience de la lutte pour le titre l’an dernier. Il affiche une confiance accrue, bien qu’il n’ait pas disposé, jusqu’ici, d’une voiture suffisamment performante pour défendre réellement ses chances de sacre.

Les points négatifs

McLaren a parfois peiné à tirer du moteur Mercedes le même potentiel que l’écurie d’usine et a également été confrontée à des problèmes de fiabilité, même si nombre d’entre eux trouvaient leur origine chez Mercedes High Performance Powertrains (HPP). La nécessité de modifier la stratégie de développement de la voiture implique un certain gaspillage de ressources, ce qui peut s’avérer particulièrement préjudiciable à l’ère du plafonnement budgétaire. Par ailleurs, les spéculations sur l’avenir d’Oscar Piastri, alimentées par des rumeurs liées à Max Verstappen, ont semblé être une source de frustration pour son entourage avant la trêve estivale.

L’objectif

C’est un pari qui reste audacieux, mais l’idée réaliste est de devancer Ferrari pour s’emparer de la deuxième place du championnat des constructeurs et de décrocher d’autres victoires après la pause. Voir l’un de ses pilotes se mêler à la lutte pour le titre relève de l’exploit encore plus improbable, mais l’équipe peut, à tout le moins, démontrer qu’elle réduit l’écart avec ses concurrents.

Le duel Norris-Piastri à mi-saison

Qualifications : Norris 7-4 Piastri

Course : Norris 5-5 Piastri

(Aucun résultat comptabilisé pour le Grand Prix de Chine, les deux pilotes n’ayant pas pris le départ)

Dans les statistiques des qualifications opposant Lando Norris à Oscar Piastri, Norris mène avec sept meilleurs résultats. Cela inclut sa pole position au Grand Prix de Hongrie, qui représente la meilleure position sur la grille de la saison à ce jour, tant pour lui que pour l’écurie.

Les deux pilotes McLaren sont à égalité concernant les résultats en course, tout comme pour les abandons : Norris compte deux abandons, tandis que Piastri en totalise un, auquel s’ajoute une absence au départ lors de la manche d’ouverture en Australie. Norris a signé la seule victoire de l’équipe en 2026 jusqu’à présent, sur le circuit du Hungaroring.