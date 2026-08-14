Häkkinen révèle comment sa relation avec Coulthard est restée saine

Mika Häkkinen s’est confié sur son travail aux côtés de David Coulthard chez McLaren F1, expliquant qu’une volonté commune d’atteindre le succès avec l’écurie de Woking a empêché les accrochages et tensions de dégénérer. Le double champion du monde de Formule 1 et son ancien équipier ont abordé leur rivalité et le fait que celle-ci était particulièrement saine dans le podcast Up To Speed.

Coulthard a mentionné leur tristement célèbre accrochage lors du Grand Prix d’Autriche 1999 (photo en haut) comme exemple de la friction occasionnelle entre eux, et Häkkinen a mis cela sur le compte d’une étape normale de la vie entre coéquipiers, bien qu’ils luttaient contre Ferrari pour les titres.

"Cela fait partie de la course automobile. Cela fait partie de la vie de coéquipiers. C’est absolument normal. Mais pour une raison quelconque, nous savions tous les deux qu’il y avait un avenir, et qu’il y avait un avenir dans lequel nous pouvions réussir ensemble" a expliqué Häkkinen.

"Nous pouvons faire de bonnes choses pour l’équipe, il ne sert donc à rien de garder cette colère pendant deux ou trois mois dans sa tête. Régler le problème, passons à autre chose et retournons à la course."

"Oui, nous avons reçu de l’aide de la direction de l’équipe. Mais c’était correct et, comme tu l’as mentionné, quand tu m’as touché au Grand Prix d’Autriche, ce n’était qu’un tout petit peu. Tu n’as pas cassé ma voiture, et tu n’as pas cassé ta voiture. Nous avons donc pu continuer."

Coulthard a comparé leur dynamique chez McLaren au duo de pilotes actuel de l’écurie, Lando Norris et Oscar Piastri, qui ont aussi connu leurs moments de tensions ces dernières années.

"Si vous regardez les pilotes modernes, je pense que l’exemple le plus proche de nous en tant que coéquipiers pourrait être ce que nous avons vu avec Lando et Oscar. Il y a eu plusieurs fois l’année dernière où ils ont failli se toucher. Il y a eu plusieurs fois où l’équipe essayait de gérer les attentes des pilotes."

Coulthard n’a jamais été champion, mais se félicite d’avoir pu rouler pour deux équipes britanniques de haut niveau en tant que pilote venu de Grande-Bretagne.

"J’ai eu un succès modéré, et je ne rentrais définitivement pas dans la catégorie des meilleurs parmi les meilleurs, mais j’étais clairement assez bon pour arriver dans ce sport, en bénéficiant d’un soutien formidable venant principalement d’équipes britanniques."

"Sir Frank Williams m’a donné ma chance de la même manière qu’il l’a donnée à Damon Hill, Jenson Button, Nigel Mansell est arrivé via Lotus, mais il a remporté son championnat du monde chez Williams."