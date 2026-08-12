Fornaroli raconte ses apprentissages ’très utiles’ chez McLaren F1

Leonardo Fornaroli a fait un premier bilan de sa vie en tant que pilote de réserve chez McLaren F1, un poste dont il a hérité cet hiver. Champion F3 en 2024 et F2 en 2025, il n’a pas eu de volant de titulaire mais a intégré la structure championne du monde en titre, pour laquelle il fait des essais libres et des tests d’anciennes voitures (TPC), ainsi que du simulateur pour aider Lando Norris et Oscar Piastri.

S’exprimant avant la pause estivale de la F1, Fornaroli a pris un moment pour mêler le bilan et les perspectives de son parcours chez McLaren jusqu’à présent, et pour expliquer comment il a grandi sur et en dehors de la piste à chaque étape clé.

"Beaucoup de choses se passent" a résumé Fornaroli. "Nous avons fait beaucoup de séances de simulateur pour préparer chaque TPC et EL1, et nous avons également effectué du travail de soutien le vendredi, ce que j’ai trouvé très utile pour mon développement."

"Ensuite, bien sûr, avec tous les TPC que nous avons faits, de bons progrès ont été réalisés à chaque séance, ainsi que mes premiers EL1 à Barcelone, qui ont été une très belle expérience. Je n’avais pas beaucoup de tours pour attaquer, mais l’objectif était d’aider l’équipe en lui fournissant de bonnes données pour l’aérodynamique."

"Je tiens à adresser un grand merci à McLaren, et à tous ceux qui travaillent dans le programme de développement des pilotes, pour leur soutien. Tout le monde est très professionnel dans l’équipe, ils aiment leur travail, et ils essaient de me faire apprécier tous les processus et tout le travail."

Représenter une équipe de F1 a apporté son lot de responsabilités et de devoirs supplémentaires pour Fornaroli, qui était habitué à évoluer dans des environnements plus restreints en F2, F3 et dans d’autres formules de promotion.

"C’est un monde différent. C’est le début de, comment dire… c’est là qu’on commence à être un pilote de course professionnel. "Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et beaucoup plus de travail, ce qui est très intense, mais j’y prends du plaisir."

"C’est aussi ce à quoi je suis habitué. Toutes les catégories [avant la F1] sont [toujours à] un très haut niveau, elles m’ont donc appris à travailler dans cet environnement et à gérer les relations humaines, et piloter est ce que j’aime faire, donc cela rend les choses naturelles, ou presque naturelles !"

Interrogé sur son programme pour la seconde moitié de 2026, et sur le fait d’obtenir autant de temps de piste et de paddock que possible, le jeune pilote confirme qu’il a encore du travail attendu.

"D’autres essais TPC et EL1 à venir, plus d’heures dans le simulateur, plus de soutien le vendredi, et plus de travail avec Lando et Oscar, en essayant d’apprendre autant que possible."

Sans avoir forcément de place, même si Zak Brown, le PDG de McLaren, a dit que l’Italien aurait une place en Formule 1 à l’avenir, Fornaroli reste optimiste quant à sa capacité à devenir titulaire dans les prochains mois ou prochaines années.

"Absolument. Nous y travaillons, en essayant de faire en sorte que cela se réalise. Je suis concentré sur le présent et sur mon travail. Il reste encore du travail à faire, mais je pense que nous sommes en bonne position" a-t-il dit, avant de parler du soutien de sa famille.

"Le voyage a été très long, très dur parfois. Nous n’y sommes pas encore, mais après mes premiers essais en F1, mes premiers EL1, et tout le travail que nous avons accompli, nous sommes tous très heureux et satisfaits."