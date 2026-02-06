Gasly s’offre une résidence de luxe à Miami pour près de 5 millions de dollars

Pierre Gasly a récemment investi dans l’immobilier de prestige à Miami, où le pilote Alpine de Formule 1 a déboursé près de 5 millions de dollars pour acquérir une nouvelle résidence haut de gamme.

Le Français est désormais propriétaire d’un "sky home" composé de quatre chambres et quatre salles de bains, doté d’un ascenseur privé et d’une vaste terrasse offrant une vue imprenable sur la baie de Biscayne ainsi que sur le centre-ville de Miami.

Le bien se situe au sein des Jean-Georges Miami Tropic Residences, une tour de 49 étages regroupant 338 appartements (voir photo chi-dessous). Ce projet immobilier porte le nom du chef triplement étoilé Michelin Jean-Georges Vongerichten, qui signe ici sa toute première incursion dans le marché résidentiel de luxe.

"Dès que cette opportunité m’a été présentée, cela m’a semblé être une évidence," explique Pierre Gasly. "En tant que pilote de Formule 1, ma vie est en perpétuel mouvement, donc disposer d’un lieu où chaque détail est pris en charge représente énormément pour moi."

Le pilote français souligne également l’adéquation entre cette résidence et son mode de vie. "Les Miami Tropic Residences offrent une manière de vivre sans contraintes, un design réfléchi et un niveau de service que j’apprécie particulièrement, le tout au cœur d’une ville devenue un véritable carrefour mondial. La possibilité de tout faire à pied, la culture et l’énergie du Design District correspondent parfaitement au style de vie que j’aime."

Les prestations proposées par l’immeuble s’étendent sur cinq étages complets et comprennent notamment une piscine extérieure au huitième étage, un restaurant et un bar réservés aux résidents, une piscine sur le toit, une salle à manger privée, une bibliothèque, un bar à jus, un mini-marché avec espace café à emporter, un service de fleurs et de cadeaux, ainsi que plusieurs espaces lounge dédiés à l’hospitalité et au bien-être.

Du côté des promoteurs, cette acquisition est perçue comme une collaboration naturelle.

"Nous sommes fiers d’accompagner Pierre dans cet investissement majeur à Miami," déclare Hans Baumgartner, président de Miami Real Investment. "Son appréciation pour une architecture sophistiquée, un design raffiné et des expériences de vie de classe mondiale correspond parfaitement au type de projets que nous développons pour nos clients."

Et de conclure : "L’orienter vers un programme aussi emblématique a été un privilège, et nous sommes impatients de l’accompagner dans ce nouveau chapitre de son portefeuille immobilier."