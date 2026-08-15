Hamilton a-t-il vraiment été maltraité par les commissaires ? L’analyse de ses pénalités

Lewis Hamilton a récemment déploré son manque de réussite face aux commissaires de la FIA, estimant qu’à chaque fois qu’une occasion se présente, une sanction lui est infligée. Le pilote Ferrari a même mis en cause son équipe après sa pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands en Hongrie. Mais si certaines décisions peuvent effectivement sembler sévères, l’analyse de ses six principaux incidents en 2026 montre une réalité plus nuancée.

Après onze manches de la saison, Hamilton a été sanctionné à plusieurs reprises, avec notamment quatre pénalités réparties sur trois week-ends de Grand Prix. Certaines décisions peuvent être discutées, tandis que d’autres correspondent assez clairement aux infractions constatées par les commissaires.

Hamilton l’a lui-même résumé avec frustration : "Chaque fois que je donne une occasion à ces commissaires, chaque fois, ils me donnent une pénalité !"

Voici donc notre examen des six incidents concernés, entre décisions jugées sévères et sanctions considérées comme justifiées.

1. Monaco : une pénalité pour 0,1 km/h de trop

Le premier épisode remonte au Grand Prix de Monaco. Hamilton avait reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé de 0,1 km/h la limite de vitesse dans la voie des stands, fixée exceptionnellement à 60 km/h.

Sur le papier, la décision était parfaitement conforme au règlement. Les commissaires avaient rappelé que la sanction prévue pour un dépassement inférieur à 6 km/h était une pénalité de cinq secondes.

"La voiture 44 a dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands, fixée à 60 km/h pour cette épreuve, de 0,1 km/h," indiquait leur décision.

"Il est à noter qu’il s’agit de la pénalité standard prévue par le règlement de la Formule 1 et l’échelle de sanctions pour un dépassement de la limite de vitesse inférieur à 6 km/h."

Ferrari avait d’ailleurs parfaitement géré la situation en effectuant un double arrêt sous voiture de sécurité, permettant à Hamilton de purger sa pénalité sans perdre autant de temps qu’il aurait pu le craindre. Le Britannique avait finalement terminé deuxième.

Mais l’affaire a pris une autre tournure après le Grand Prix. La gestion des boucles de chronométrage par la FOM n’avait pas suffisamment tenu compte de la modification de l’emplacement de deux barrières à l’entrée de la voie des stands. Cette évolution permettait aux pilotes d’emprunter une trajectoire plus directe et raccourcissait de 77 centimètres la distance entre les deux boucles.

Hamilton et plusieurs autres pilotes avaient ainsi été mesurés légèrement plus rapidement que prévu. Pierre Gasly, lui, n’avait pas purgé sa pénalité, ce qui avait permis à Alpine de faire appel avec succès.

Verdict : juste sur le moment, sévère a posteriori.

2. Grande-Bretagne : un faux départ de 42 millimètres

À Silverstone, Hamilton a été sanctionné de cinq secondes pour un faux départ. Parti troisième, le pilote Ferrari avait pris l’avantage sur Kimi Antonelli et s’était retrouvé deuxième derrière Charles Leclerc.

Les commissaires ont cependant constaté un mouvement avant l’extinction des feux.

"La voiture 44 a bougé avant que le signal de départ ne soit donné," avaient-ils conclu.

Ils ont précisé que le mouvement était visible sur les images embarquées grâce au marquage jaune Pirelli du pneu.

"Les commissaires ont déterminé qu’après l’allumage du troisième feu rouge et avant le signal de départ, la voiture 44 avait bougé. Cela était clairement visible sur les images embarquées en se référant aux inscriptions jaunes Pirelli sur le pneu, qui tournaient vers le haut et vers l’avant avant l’extinction des feux."

La faible amplitude du mouvement n’a pas été retenue comme circonstance exonérante.

"Le fait que le mouvement ait été limité ne remet pas en cause l’infraction. Tout mouvement effectué durant cet intervalle constitue un faux départ ou un déplacement avant le signal de départ."

Hamilton était donc considéré comme ayant enfreint l’article B5.11.1 du règlement.

Fred Vasseur n’était toutefois pas convaincu par la sévérité de la décision, notamment parce que les capteurs de la grille n’avaient pas détecté de mouvement.

"Les capteurs indiquent que la voiture n’a pas bougé sur la grille. Ensuite, il est vrai que sur la vidéo, on peut voir le petit point sur le pneu bouger de seulement 42 millimètres, mais ce n’est pas à moi d’en juger," avait déclaré le patron de Ferrari à Silverstone.

"Je trouve que c’est une décision sévère lorsque les capteurs ne détectent aucun mouvement. Mais, d’un autre côté, les commissaires ne commentent pas leurs décisions, donc nous devons l’accepter."

Depuis, Hamilton a révélé que, lors d’un briefing des pilotes, la FIA étudierait mieux les F1 qui bougent sur la grille. S’il n’y a pas d’avantage avec un faux départ manifeste, cela sera jugé de manière plus clémente.

Verdict : juste sur le moment, à voir avec les nouvelles directives.

3. Grande-Bretagne : un avertissement pour un drapeau jaune

Hamilton avait toutefois connu un deuxième incident lors de son Grand Prix national. Au 38e tour, il n’avait pas suffisamment ralenti dans une zone sous drapeau jaune au virage 9, après l’arrêt de Nico Hülkenberg.

Le contexte était cependant particulier : lorsque Hamilton est entré dans le secteur concerné, aucun drapeau jaune ni panneau lumineux jaune n’était encore visible. Le voyant jaune n’est apparu sur son volant que très tard dans la zone, tandis qu’un panneau vert était allumé avant le virage 10.

Les commissaires ont reconnu que le temps dont disposait Hamilton pour réagir était extrêmement limité.

Les commissaires ont également pris en compte le duel qui venait de se dérouler entre Hamilton et Max Verstappen. Cette circonstance a également été prise en compte dans la décision.

Mais Hamilton n’avait malgré tout pas suffisamment ralenti après l’apparition du signal jaune sur son volant.

La FIA a retenu les circonstances atténuantes et Hamilton a reçu un avertissement, son premier des trois avertissements sans pénalité pour la saison.

Verdict : sévère.

4. Belgique : l’accrochage avec Russell

À Spa-Francorchamps, les commissaires ont en revanche été beaucoup moins indulgents après un contact entre Hamilton et son ancien équipier George Russell.

Hamilton était sixième sur la grille, directement derrière Russell, quatrième. Le pilote Mercedes F1 avait pris un bon départ, mais s’était rapidement retrouvé sous pression. Russell souffrait notamment d’un déficit de puissance électrique.

Hamilton a tenté de prendre l’avantage dans le virage 5, mais a sous-viré et percuté la Mercedes de Russell, qui a terminé sa course dans l’incident. Les commissaires ont estimé que la responsabilité revenait entièrement à Hamilton.

La FIA a néanmoins reconnu plusieurs circonstances atténuantes, notamment le fait que Hamilton avait réellement tenté d’éviter l’accrochage et que celui-ci était lié à une perte d’adhérence du train avant plutôt qu’à une manœuvre agressive.

Ils ont considéré Hamilton comme entièrement responsable, tout en réduisant la sanction habituelle de dix secondes à cinq secondes.

Verdict : sévère, d’autant plus que le premier tour fait l’objet d’une certaine clémence.

5. Hongrie : trois places pour avoir gêné Piastri

Le week-end du Grand Prix de Hongrie a ensuite apporté deux nouvelles sanctions à Hamilton.

La première est intervenue en qualifications. En Q3, le Britannique s’est retrouvé sur la trajectoire alors qu’Oscar Piastri arrivait lancé pour son tour rapide. Le pilote McLaren a dû élargir et abandonner son tour, terminant finalement cinquième des qualifications.

Hamilton, qui avait signé le deuxième temps, a été rétrogradé de trois places sur la grille.

Le Britannique aurait expliqué aux commissaires que Ferrari ne l’avait averti de l’arrivée de Piastri que trop tard. Mais il restait sur la trajectoire après son propre tour rapide et aurait dû envisager qu’une autre monoplace puisse arriver derrière lui.

La FIA a considéré qu’il avait inutilement gêné Piastri. Hamilton avait expliqué qu’il venait de terminer un tour rapide et n’avait reçu le message de Ferrari concernant l’arrivée de Piastri qu’alors que la McLaren était déjà très proche. Mais Piastri avait été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement.

La conclusion des commissaires était donc sans ambiguïté : pénalité !

Verdict : juste.

6. Hongrie : encore 0,1 km/h de trop

Enfin, Hamilton a reçu une nouvelle pénalité de cinq secondes en course pour avoir dépassé de 0,1 km/h la limite de vitesse dans la voie des stands, fixée à 80 km/h en Hongrie.

L’incident est survenu lors du troisième arrêt du pilote Ferrari, effectué sous voiture de sécurité virtuelle alors qu’il se battait avec Kimi Antonelli pour la dernière place sur le podium.

Hamilton avait réussi à ressortir devant son ancien successeur chez Mercedes F1 avant le premier virage, mais Antonelli estimait être devant au niveau de la ligne de voiture de sécurité. Ferrari a reconnu la situation et Hamilton a dû lui rendre la position.

Le Britannique avait donc déjà perdu la troisième place avant d’apprendre qu’une seconde sanction allait lui être infligée.

Les commissaires ont constaté une infraction très précise : 80,06 km/h, alors que la tolérance est fixée à 80,05 km/h. Cette pénalité a fait passer Hamilton de la quatrième à la cinquième place du classement final.

Verdict : juste.

Hamilton est-il réellement malchanceux ?

Au total, l’analyse de ces six incidents conduit donc à un bilan contrasté.

Hamilton peut donc légitimement estimer avoir été malchanceux à Monaco, où il avait dépassé la limite de seulement 0,1 km/h dans des circonstances particulières, ou à Silverstone avec son avertissement pour le drapeau jaune. La pénalité pour son accrochage avec Russell en Belgique reste très discutable selon nous. La preuve en est que la FIA l’a réduite de moitié...

Mais les trois autres situations sont nettement plus difficiles à contester : faux départ à Silverstone, gêne de Piastri et nouvel excès de vitesse dans la voie des stands en Hongrie.

Le problème est donc peut-être moins le nombre de sanctions infligées à Hamilton que le nombre d’occasions qu’il leur donne. Un faux départ reste un faux départ, même de quelques millimètres, même si la FIA pourrait changer son fusil d’épaule. Dépasser la vitesse maximale autorisée, même de 0,1 km/h, constitue une infraction. Provoquer une collision ou gêner un concurrent en qualifications expose également naturellement à une sanction.

Hamilton peut donc se sentir lésé mais le meilleur moyen d’éviter les décisions des commissaires reste encore de ne pas leur donner matière à intervenir.

Hamilton peut donc contester certaines décisions, mais son sentiment d’acharnement paraît difficile à valider.