Cadillac F1 a encore connu ’une bonne journée’, Pérez se ’remet dans le bain’

Après deux journées de roulage à Bahreïn, qu’il a partagées avec son nouvel équipier Valtteri Bottas, Sergio Pérez commence à se sentir plus à l’aise dans sa nouvelle voiture. Le pilote Cadillac F1 se félicite d’avoir pu enchaîner les tours en cette pré-saison, particulièrement cette semaine à Sakhir.

L’objectif est de continuer à engranger des données, ce qui est crucial pour une équipe qui débute comme la sienne, et il est satisfait à titre personnel de ne pas avoir trop de retard sur la compréhension des nouvelles Formule 1, par rapport aux pilotes qui ont couru en 2025.

"C’est difficile de revenir avec un tel changement de règlement. On repart tous de zéro en un sens, c’est piégeux, et même pour les ingénieurs il faut comprendre les niveaux d’énergie, comment la sauvegarder sur un tour, il y beaucoup de variables à comprendre" a déclaré Pérez.

"Mais c’est plutôt fluide, j’ai fait des tests durant l’été qui m’ont permis de me remettre dans le rythme. Et le fait d’avoir le début d’une toute nouvelle réglementation est plutôt le bon moment pour avoir une année sabbatique."

Le Mexicain a vu sa matinée de roulage interrompue par un problème technique, mais il révèle que c’était sans gravité : "Il y a eu un problème de cartographie, elle était mal réglée à ce moment-là mais ce n’était pas grand chose."

L’objectif pour Pérez est de boucler la semaine comme elle a commencé, en engrangeant du roulage : "Je pense que pour l’instant il y a beaucoup à faire, à comprendre, des choses à revoir et beaucoup de choses à analyser. J’espère avoir une bonne journée, car aujourd’hui c’était une bonne journée pour l’équipe."