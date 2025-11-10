Mekies : ’Une journée positive’ pour Red Bull grâce à des ’risques’ payants

Red Bull et Max Verstappen ont limité la casse avec un très bon podium au Grand Prix du Brésil, au lendemain d’une double élimination en Q1. Le Néerlandais est remonté jusqu’à la troisième place, inscrivant 15 points qui ont permis à l’équipe de passer devant Ferrari.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, a salué la "performance incroyable" de Verstappen, qui est remonté de la voie des stands jusqu’au podium, un an après sa victoire depuis la 17e place sur le même circuit.

"Nous savons tous qu’il est passé de la 17e place à la victoire l’année dernière sur piste mouillée, dans l’une des courses les plus extraordinaires que l’on puisse voir. Mais cette année, il a failli réitérer cet exploit, en partant de la voie des stands, sur piste sèche, et en devant effectuer un arrêt supplémentaire en raison d’une crevaison lente sur le premier train de pneus" salue Mekies.

"Chapeau bas à lui et à l’équipe, qui ont mis en œuvre une stratégie très judicieuse pour remonter le peloton. Plus important encore, la voiture était de nouveau en forme et au bon niveau de performance. Ce n’est pas une victoire, mais une journée très positive pour nous, tout le monde a fait un travail incroyable."

"Nous avons pris des risques, nous avons commis des erreurs et nous avons exploré différentes possibilités tout au long du week-end, mais cela fait partie du processus d’apprentissage dont nous pensons avoir besoin pour courir au niveau auquel nous voulons être compétitifs."

"La voiture avait probablement le rythme nécessaire pour se battre pour la victoire, ce qui est exactement ce que nous recherchions lorsque nous avons décidé d’apporter des changements pendant la nuit."

Lorsqu’on lui a demandé si la victoire aurait été possible s’il n’avait pas eu à effectuer un arrêt en fin de course, le Français a été catégorique et pense que le relais en pneus mediums aurait été trop long.

"Non. Nous ne pensons pas que la victoire était possible. Nous ne saurons probablement jamais où nous aurions terminé sans la crevaison lente, mais c’est évidemment une discussion que les gars ont eue sur le muret des stands et, à un moment donné, il faut prendre une décision."

"La décision a été prise, et je pense qu’elle nous a donné une chance de viser le podium. Au final, nous l’avons obtenu ; peut-être qu’un tour de plus et nous aurions obtenu la deuxième place. Je ne pense pas qu’il y avait le moindre moyen de conserver la première place si l’on considère la dégradation des pneus et notre position."

La voiture de sécurité virtuelle a par ailleurs aidé Verstappen, car elle lui a évité un relais en pneus durs : "Pour être complet et honnête, la VSC nous a un peu aidés à compenser notre désavantage, ce qui a limité quelque peu nos pertes, mais nous avons clairement perdu quelque chose."

"Peut-être aurions-nous pu faire quelques tours de plus avec la séquence de pneus durs et médiums, et peut-être qu’à ce stade, nous n’aurions pas fait ce dernier arrêt. Mais comme nous le disons toujours, les ’si’ et les ’aurait dû’ ne font pas gagner les courses, donc c’est comme ça."

Le week-end a été bien plus compliqué pour Yuki Tsunoda, qui n’a pas réussi à trouver du rythme, et a connu une course agitée, avec une erreur qui lui a valu une pénalité, et une sanction mal effectuée par l’équipe.

"Quant à Yuki, il a perdu beaucoup de temps avec sa pénalité de dix secondes, puis nous avons commis une erreur de notre côté et en avons encouru une autre. C’est donc dommage que les choses ne semblent pas aller dans le bon sens avec Yuki. Son dernier relais était solide et sans ces deux pénalités, il aurait pu se battre pour les points."

Mekies espère vivre un week-end plus tranquille dans deux semaines : "Nous espérons passer un week-end un peu plus calme à Las Vegas, mais avec le soutien de tous, à nouveau sur le circuit et à la maison sur le campus de Milton Keynes, nous serons prêts à nous battre quelles que soient les circonstances."

Verstappen compte désormais 49 points de retard sur Norris, leader du championnat des pilotes, alors qu’il ne reste plus que trois Grands Prix et un sprint à disputer. Mekies suggère que l’équipe prend les choses course après course plutôt que de se concentrer sur un cinquième titre consécutif pour le Néerlandais... qui semble s’être éloigne non ?

"Plus éloigné ou moins éloigné... Il est sûr que c’est moins bon après cette course qu’avant."

"En réalité, notre priorité est de maximiser nos chances de faire entrer la voiture dans la fenêtre pour Las Vegas. Le reste n’est qu’une conséquence. Personne ne pense donc aux championnats ; nous réfléchissons simplement à ce que nous allons faire face aux contraintes de Las Vegas."

"Nous savons que c’est très différent, avec un appui aérodynamique très faible et des conditions extrêmement froides pour les pneus. Comment faire pour que la voiture soit performante là-bas ? Encore une fois le reste n’est qu’une conséquence."