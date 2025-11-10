McLaren F1 questionne le budget de Red Bull après le changement de moteur de Verstappen

Andrea Stella s’interroge sur le statut du changement de moteur de Max Verstappen, ce week-end. Le directeur de McLaren F1 pense que si le changement a été fait pour des raisons de performance et non pour une inquiétude sur la fiabilité, le coût devrait être inclus dans le plafond budgétaire.

S’il admet que c’est difficile à vérifier pour la FIA, car il est difficile de savoir si les pièces étaient réellement usées au point de casser, l’Italien pense que cela doit s’ajouter à la liste des dépenses annuelles de l’équipe.

"Pour être honnête, ce genre de changements au niveau du groupe motopropulseur remet en question la réglementation" a expliqué Stella. "Je serais curieux de savoir si le coût de ce moteur est désormais pris en compte dans le plafond des coûts ou non."

"Si le moteur a été changé pour des raisons de performance, il devrait être pris en compte dans le plafond des coûts. Nous verrons donc si c’est le cas, même si je ne pourrai pas le vérifier, car tout cela se passe du côté de Red Bull. Mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous ne le ferions pas, car cela finirait par être pris en compte dans le plafond des coûts."

Stella ne pense pas que la dégradation soit importante au point de craindre une casse : "Je ne sais pas comment cela fonctionne pour Honda, mais en général, ces moteurs ne présentent pas beaucoup de dégradation avec le kilométrage."

"C’est pourquoi, en général, on ne change pas de moteur et on n’accepte pas de pénalité ou de perte de positions, car normalement, les performances obtenues ne compensent pas vraiment les pertes de positions. Mais, comme je l’ai dit, je ne sais pas comment fonctionne la dégradation de puissance pour Honda."

Les déclarations de Laurent Mekies pour justifier le changement de moteur laissent entendre que c’est bien une question de performance, et non de craintes sur la fiabilité, qui a poussé l’équipe à faire ce choix.

Et ce fut une réussite, car Verstappen a eu la meilleure vitesse de pointe de la course avec 346 km/h, et une moyenne de vitesse de pointe supérieure de 10 km/h à celle d’Oscar Piastri, et près de 20 km/h de mieux que celle de Lando Norris.

"C’est toujours une bonne chose d’installer un nouveau moteur. On peut dire que dans la dernière partie de la saison, nous étions dans les temps pour terminer l’année sans avoir besoin de ce changement" a déclaré Mekies.

"Nous avons simplement pensé que nous allions saisir cette opportunité, principalement parce que nous voulions changer à nouveau la voiture. Il est difficile de vous donner un chiffre précis concernant le gain en termes de temps au tour, mais les écarts sont suffisamment faibles pour que chaque détail ait son importance."