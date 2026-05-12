McNish explique pourquoi accepter la proposition d’Audi F1 était ’évident’

Allan McNish (à gauche sur la photo) avait pourtant dit qu’il ne s’impliquerait pas dans un rôle de direction. Mais l’Ecossais n’a pas hésité à prendre le poste de directeur de la compétition quand Mattia Binotto (à droite) lui a proposé de devenir son bras droit à la tête de l’équipe de Formule 1.

S’il s’amuse de la phrase qu’il avait dite autrefois, il explique pourquoi il a finalement décidé de revenir sur son choix et de s’impliquer, notamment auprès des pilotes de la marque dans les diverses filière, et maintenant dans un rôle de direction.

"Quand j’ai pris ma retraite de la compétition en 2013, on m’a posé la même question !" se souvient McNish. "J’avais dit que je ne m’impliquerais jamais dans la gestion d’une équipe ou quoi que ce soit d’autre, parce qu’il faudrait gérer des pilotes comme moi ! Et je savais à quel point j’étais difficile !"

"La réalité est que les choses changent, la vie change. La règle est donc de ne jamais dire jamais. Non, de ce point de vue, je connais ce projet depuis le premier jour. J’y suis impliqué littéralement depuis le début, à travers de nombreux rôles différents."

"De ce côté-là, c’était assez évident pour moi, être à Melbourne et voir la voiture courir pour la première fois a vraiment été un moment spécial. C’était une évidence de mon point de vue personnel quand j’ai reçu le coup de téléphone, puis je suis allé discuter et j’ai dit oui à 100 %. Eencore une fois, je l’ai vécu depuis le premier jour. Pourquoi ne le ferais-je pas ?"

Lorsqu’on lui a demandé qui avait passé l’appel, il confirme que c’était bien Binotto qui avait pris la décision de le solliciter pour ce poste, et a expliqué comment il travaillera aux côtés de l’ancien patron de l’écurie Ferrari.

"Mattia est le directeur d’écurie, le PDG. Je suis directeur de la compétition. Donc, concrètement, il s’occupe de l’unité de puissance et de tout ce qui se passe à Hinwil, comme on peut s’y attendre compte tenu de son expérience venant du moteur et de sa compréhension du rôle de directeur d’écurie, et je me concentre sur ce que nous faisons en termes d’opérations de course."

"En même temps, je supervise toujours le programme de développement des pilotes, que nous venons de lancer au début de l’année. À cet égard, pour le moment, il est là en tant que soutien, un soutien fantastique, plutôt que d’être nécessairement directement impliqué dans les tâches que j’accomplis."

"C’était vraiment une course d’apprentissage pour moi. Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait de comprendre exactement comment les différentes parties, qu’il s’agisse d’Inaki [Rueda] pour le sportif, de Rithvik [Reddy] pour la stratégie ou d’Alex [Chan] pour l’ingénierie de course, s’imbriquent les unes dans les autres."

Alors que McNish apprend vite dans ses nouvelles fonctions, l’équipe elle-même doit aussi apprendre rapidement, notamment en ce qui concerne l’intégration entre la partie châssis basée à Hinwil, en Suisse, et le département de l’unité de puissance Audi à Neubourg, en Allemagne.

Interrogé sur les gains potentiels à réaliser dans ce domaine, l’Ecossais a déclaré qu’il ne voyait aucune raison pour que l’organisation actuelle échoue, en particulier avec l’expérience et les affinements qui viendront naturellement.

"Ça ne peut que s’améliorer, n’est-ce pas ? Au bout du compte, cela a littéralement commencé au début de cette année, au début de 2026, donc nous en sommes à quatre mois en termes réels."

"À cet égard, cela ne fera que s’améliorer. Je pense que la structure est plutôt bien établie et assez stable sur ce point. Évidemment, nous avons des domaines sur lesquels nous travaillons actuellement, mais je ne dirais pas que la communication soit un problème. Je ne le pense pas."

"Il y aura des bénéfices au fur et à mesure que nous avancerons et que nous travaillerons plus étroitement ensemble, et naturellement, cela s’améliorera, mais je ne pense pas qu’il y ait fondamentalement quoi que ce soit à changer de ce côté-là."