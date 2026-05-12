Le retour des V8 en F1 fait rêver... mais gare aux dépassements !

George Russell a dévoilé ce qu’il aimerait voir apparaître lors de la prochaine grande évolution réglementaire en Formule 1, évoquant notamment un retour des moteurs V8 ainsi qu’une réduction supplémentaire du poids des monoplaces.

Alors que la discipline n’en est qu’à sa quatrième course sous les nouvelles règles techniques introduites en 2026, les débats autour de l’avenir de la F1 ont déjà commencé tant les réactions face à cette nouvelle génération de voitures restent nombreuses.

Le règlement actuel est prévu pour rester en vigueur pendant les cinq prochaines saisons, même si plusieurs ajustements mineurs ont déjà été apportés. Et pour 2027, si le vote va à son terme, les moteurs thermiques reprendront le dessus sur l’électrique avec un ratio porté à 60/40, afin de se débarrasser de la gestion trop importante des batteries.

Mais dans le paddock, certains commencent toutefois à réfléchir à ce que pourrait être la prochaine ère technique de la catégorie reine. Parmi eux figure notamment le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui a récemment fait une proposition choc : imposer le retour des moteurs V8 à l’horizon 2030 !

Cette perspective alimente désormais les discussions chez les pilotes. Interrogé sur ce qu’il souhaiterait pour la prochaine génération de règlements, Russell a clairement affiché ses préférences.

"Évidemment, il y a beaucoup de choses à évoquer," a expliqué le pilote Mercedes, qui aura 33 ans lors du prochain cycle réglementaire. "Revenir aux V8, je pense que ce serait évidemment très sympa."

"Toto a dit à Miami qu’il n’y était pas opposé, Mercedes a des V8 dans sa gamme. Et j’ai vu d’autres constructeurs comme Ferrari, Ford ou Cadillac soutenir cette proposition."

Le Britannique estime néanmoins que cette éventuelle évolution doit rester compatible avec les objectifs environnementaux actuels de la discipline.

"La question des carburants durables est fantastique et je pense que ce serait excellent pour la Formule 1 de démontrer qu’elle peut concilier les deux."

Russell insiste également sur un point devenu central dans les discussions techniques récentes : le poids des monoplaces modernes.

"Des voitures plus légères. Je pense que nous devons trouver des moyens de réduire encore davantage le poids des voitures," a-t-il souligné.

"Je pense que cela a eu un effet positif en termes de qualité des courses et de pilotage cette année, en permettant de se battre roue contre roue plus facilement, tout en conservant la possibilité de réaliser des dépassements."

Russell rappelle toutefois qu’il ne suffit pas de rendre les voitures plus spectaculaires visuellement pour garantir de meilleures courses.

"Parce que si vous regardez les grandes années de la Formule 1 il y a 20 ans, celles que tout le monde considère comme les meilleures voitures de l’histoire, et je suis d’accord pour dire que c’étaient probablement les voitures les plus incroyables que nous ayons vues en F1, au début des années 2000 il n’y avait pratiquement aucun dépassement."

Le Britannique estime donc que la discipline devra trouver un équilibre entre performance, spectacle et identité technique lors de la prochaine révolution réglementaire.

"C’est quelque chose dont nous devons nous souvenir, et auquel nous devons réfléchir pour la prochaine étape," a conclu Russell. "Une part d’hybridation pourrait être nécessaire, je préfère largement un mode dépassement avec plus de puissance que le pilote peut gérer à sa guise qu’un DRS."