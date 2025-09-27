Villeneuve : Piastri n’est plus ’froid et inamovible’ comme il l’était jusqu’ici

Le week-end de McLaren F1 à Bakou a été catastrophique, avec seulement six points inscrits par Lando Norris, deux accidents pour Oscar Piastri, un mauvais timing en qualifications pour le Britannique et un arrêt raté par les mécaniciens pendant la course sur sa voiture.

Jacques Villeneuve pense que ce premier passage à vide de l’Australien est une conséquence de la pression qu’il subit en étant leader du championnat, et même avec une avance confortable sur son équipier.

"Ce fut une très mauvaise performance tant de la part de Piastri que de Norris, et encore plus de la part de Piastri" a déclaré Villeneuve. "On voyait bien que Piastri était à bout tout au long du week-end, pour une raison ou une autre."

"Sa conduite était erratique depuis vendredi, avec une erreur lors des qualifications, une erreur sur la grille de départ, suivie d’une erreur dès le premier tour. Il n’était pas dans le coup. C’était vraiment étrange, car il avait une avance considérable."

"Mais nous avons souvent dit qu’être pourchassé, être la proie, est une pression très difficile à supporter. Et cela l’a vraiment affecté, en tout cas ce week-end, ce qui est fou. Maintenant, comparé à Norris, il n’a pas perdu beaucoup de points."

"Il suffit d’un autre week-end comme celui-ci pour que la pression soit encore plus forte. Nous avons toujours perçu Piastri comme un bloc froid et inamovible. Mais ce n’est pas ce que nous avons vu ce week-end."

Ce qui a le plus surpris Villeneuve, c’est que les deux pilotes soient en difficulté en même temps, et que l’équipe fasse des erreurs, comme l’arrêt manqué de Norris : "L’accident de Piastri a montré que sa bulle avait un peu éclaté. Est-ce un cas isolé ? Tout le monde peut avoir un moment de déprime comme celui-ci."

"Peu importe à quel point vous êtes fort. Même Max a connu des week-ends où nous nous sommes dit ’OK, peut-être que celui-là était un peu exagéré !’ Mais ce qui est curieux, c’est que cela concernait les deux pilotes et l’équipe. Tout le monde. Pas seulement un aspect."

"Norris n’a pas particulièrement brillé pendant tout le week-end. Ses erreurs ont été moins coûteuses car il n’a pas heurté le mur, mais il aurait dû se qualifier au moins en deuxième place. Puis il est sorti un peu trop large, a fait une erreur et a ensuite fait une course terne. C’était incroyable."