Oakes : Alpine F1 est à nouveau une équipe ’unie’ même si la saison est frustrante

C’est un début de saison un peu frustrant pour l’équipe Alpine F1, ce qu’a reconnu le directeur de l’équipe, Oliver Oakes, à Miami.

Avec seulement une arrivée dans les points à la clé lors des cinq premières courses, l’histoire ne dit pas tout en réalité. Quel est le potentiel de cette A525 qui, selon Pierre Gasly, n’est pas facile à cerner pour prédire une tendance ?

"Oui, frustrant est le mot juste. Je pense qu’en Australie, nous nous sommes sentis un peu lésés. C’était bien à Bahreïn de montrer où nous pensons avoir montré vraiment où nous pouvons être, avec la 7e place. Nous avons vraiment de la performance dans la voiture. Mais ça varie d’une piste à l’autre. Ce qui est un peu embêtant, c’est qu’il faut saisir les opportunités quand elles se présentent, et cette année, nous n’avons pas vraiment réussi à les concrétiser. Mais nous abordons la situation avec un état d’esprit positif."

Pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné ?

"Si c’était facile… Non, sur quelques courses, je pense en Australie, un peu de pluie, un peu de Safety Car, et en Chine, le week-end a été compliqué, ça ne nous convenait pas particulièrement. Le milieu de peloton est juste très serré en ce moment. Tout le monde est très proche. Ce sera le cas pour le reste de l’année. Nous avons clairement de la performance à débloquer et il nous faut simplement réaliser de bons week-ends."

L’une des missions d’Oakes lorsqu’il a rejoint Alpine en milieu d’année dernière était de redonner un esprit de compétition à l’équipe. Pense-t-il y être parvenu ?

"Je pense que nous avons bien progressé. Je crois que j’ai bien appliqué ce mot d’ordre, car la presse parlait beaucoup de l’équipe et de ses difficultés. On voit une équipe très unie maintenant. Nous avons obtenu de bons résultats en fin d’année dernière et une bonne performance en piste. Mais ça ne s’arrête jamais. Nous n’avons pas encore pleinement atteint cet objectif, bien sûr. Vous voulez vous battre plus haut sur la grille semaine après semaine."

Pierre Gasly s’est-il imposé au sein de l’équipe, sans la présence d’Esteban Ocon, parti chez Haas F1 ?

"Oui, je pense qu’il est clairement le leader de l’équipe de facto avec son expérience. Il pilotait déjà à merveille l’an dernier et il a continué sur sa lancée en début d’année. Avec chaque nouvelle voiture, on essaie aussi de lui faire plaisir. Certains week-ends, il est plus satisfait de l’équilibre, d’autres, nous avons du travail. Mais il apporte beaucoup à l’équipe et c’est agréable de le voir nous aider à progresser."