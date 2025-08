McLaren, Racing Bulls et Alpine F1 en piste pour les essais Pirelli 2026

Une nouvelle séance d’essais Pirelli F1 a débuté sur le Hungaroring hier, consacrée au développement des pneus 2026. Les équipes McLaren, Racing Bulls et Alpine y ont participé.

Avec des températures ambiantes comprises entre 21 °C et 31 °C et des températures de piste comprises entre 29 °C et 56 °C, le programme de la journée de mardi s’est concentré sur la comparaison de différents prototypes des composés C3, C4 et C5. Le matin, les pilotes ont effectué de courts runs pour vérifier le niveau de performance de chacun d’eux, avant de passer à des runs plus longs l’après-midi pour observer leur comportement sur de plus longues distances.

Les trois équipes ont utilisé des mulets, adaptés aux dimensions des pneus 2026. Ces derniers, tout en conservant le diamètre de 18 pouces, sont 25 mm plus étroits à l’avant et 30 mm à l’arrière. Les monoplaces de McLaren et d’Alpine étaient basées sur leur modèle 2023, tandis que Racing Bulls en utilisait une de la saison dernière.

Les trois pilotes en piste hier avaient déjà piloté lors du Grand Prix de Hongrie : McLaren alignait le vainqueur Lando Norris, Racing Bulls comptait sur Liam Lawson, tandis que Paul Aron, qui avait participé à la première séance d’essais libres vendredi dernier pour Sauber, était au volant de l’Alpine.

En termes de temps au tour et de distances parcourues, Paul Aron a signé le meilleur temps en 1’18’’789, suivi de Lando Norris (1’19’’272) et Liam Lawson (1’19’’510) avec respectivement 159, 144 et 143 tours.

Les essais se poursuivent ce mercredi, Franco Colapinto et Pierre Gasly, pilotes actuels d’Alpine, piloteront l’A523 modifiée. Ils seront rejoints par Charles Leclerc au volant d’une Ferrari SF-25 modifiée.

De très nombreuses photos de cette journée sont disponibles ci-dessous.