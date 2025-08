Ferrari doit payer Hamilton pour qu’il quitte la F1

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, estime que Lewis Hamilton devrait demander à Ferrari de lui payer son contrat après un week-end difficile en Hongrie et s’en aller.

L’avenir d’Hamilton en F1 est sous le feu des projecteurs après une course difficile. Hamilton a été éliminé en Q2 et a terminé hors des points. Le septuple champion du monde a affiché une attitude fortement morose après les qualifications et le Grand Prix.

Sa forme et son moral bas ont suscité des interrogations quant à son avenir chez Ferrari. Depuis son arrivée à Maranello, Hamilton peine à progresser significativement en termes de performances.

Ecclestone a suggéré que Ferrari et Hamilton pourraient rompre leurs liens plus tôt, ce qui "serait avantageux pour les deux parties".

"Si j’étais Lewis, je dirais à Ferrari que je veux être payé intégralement pour mon contrat."

"Ils l’ont recruté parce qu’ils pensaient qu’il pouvait faire le travail. ’Ça ne fonctionne pas, alors je peux céder ma place si vous le souhaitez’, c’est l’arrangement. Ça pourrait convenir aux deux parties. Je ne voudrais pas qu’il arrive malheur à Lewis. Il ne se bat pas pour un titre mondial et il est à un stade de sa vie où ça ne vaudrait pas la peine qu’il passe deux ans alité avec une fracture du dos ou autre problème."

"Il n’a plus besoin de prendre de risques. Il a remporté sept titres mondiaux et c’est largement suffisant. Hamilton est statistiquement le pilote le plus titré de la F1, avec sept titres mondiaux et plus de 100 victoires."

Les choses ne se sont pas passées comme prévu depuis sa cruelle défaite face à Max Verstappen en 2021. Mercedes n’a pas réussi à produire une voiture victorieuse lors de ses trois dernières années au sein de l’écurie. Son coéquipier George Russell l’a également surpassé au global durant cette période.

Le passage d’Hamilton chez Ferrari était censé le relancer, alors qu’il espère tirer sa révérence avec un huitième titre. Mais Ecclestone pense qu’Hamilton traverse actuellement le processus habituel de tout sportif après avoir atteint le sommet.

"Lewis est très talentueux, il l’était et l’est probablement encore."

"Mais comme beaucoup de grandes personnalités sportives, lorsqu’elles atteignent le sommet, il n’y a qu’une seule voie à suivre, et ce n’est pas la bonne. C’est seulement la descente."

"Ils se fatiguent. Lewis est fatigué. Il fait ce qu’il fait depuis toujours. Il a besoin d’une pause pour de bon, d’une remise à zéro complète pour faire quelque chose de complètement différent."

"Il ne le pense peut-être pas, mais il s’habituera vite à faire autre chose en dehors du sport automobile, à la retraite. Je pense qu’il aurait dû la prendre plus tôt."

"Ce type n’est pas un menteur, Lewis est très honnête. Mais il se tromperait lui-même s’il continuait. Il devrait arrêter maintenant. Si j’étais à sa place, je négocierais immédiatement avec Ferrari et je dirais : ’Si vous trouvez quelqu’un pour me remplacer, je pars’."