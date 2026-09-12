McLaren négocie avec Red Bull pour avancer l’arrivée de Lambiase

McLaren cherche à accélérer l’arrivée de Gianpiero Lambiase au sein de son équipe, alors que des discussions seraient actuellement en cours avec Red Bull pour réduire la période de mise en retrait imposée au Britannique. Ce mouvement pourrait avoir une conséquence directe sur Max Verstappen, qui serait alors privé de son fidèle ingénieur de course pendant trois Grands Prix en fin de saison 2026, avant que Tom Hart ne prenne définitivement le relais à ses côtés.

McLaren serait en discussions avec Red Bull afin d’avancer la date de départ de Gianpiero Lambiase vers Woking, selon plusieurs informations rapportées ces dernières heures.

L’enjeu est important pour Max Verstappen, puisque le Néerlandais pourrait se retrouver sans celui qui a été son ingénieur de course attitré pendant les années les plus fructueuses de sa carrière. Lambiase pourrait ainsi ne plus accompagner le pilote Red Bull lors de trois week-ends de Grand Prix vers la fin de la saison.

Le départ de Lambiase de Red Bull avait été confirmé plus tôt cette année. Il doit rejoindre McLaren au plus tard en 2028, où il occupera le poste de directeur des opérations de course, sous l’autorité du directeur de l’écurie, Andrea Stella.

Chez Red Bull, Lambiase a occupé une double fonction particulièrement importante. Il était à la fois responsable des opérations de course et ingénieur de course de Verstappen, accompagnant notamment le Néerlandais durant ses années de conquête des titres mondiaux.

La transition a toutefois déjà été préparée par Red Bull. À partir de la saison prochaine, Tom Hart doit devenir l’ingénieur de course permanent de Verstappen. Le Britannique est d’ores et déjà préparé à cette nouvelle responsabilité et doit prendre en charge Verstappen seul lors de trois Grands Prix en 2026.

Ces trois rendez-vous seraient les Grands Prix des États-Unis à Austin, de São Paulo au Brésil et de Las Vegas.

Hart a d’ailleurs déjà commencé à travailler aux côtés de Verstappen en conditions réelles. Il a effectué sa première apparition avec le quadruple champion du monde lors d’une séance d’essais libres à Monza, une étape supplémentaire dans sa préparation avant de devenir son interlocuteur principal depuis le muret des stands.

Mais McLaren chercherait désormais à modifier le calendrier initialement prévu pour Lambiase. L’écurie de Woking ferait activement pression afin de raccourcir sa période de gardening leave, cette période durant laquelle un membre d’une équipe de Formule 1 ayant annoncé son départ doit rester à l’écart de ses nouvelles fonctions.

McLaren serait notamment réticente à l’idée de voir Lambiase rester chez lui pendant une année entière avant de pouvoir commencer son nouveau travail. Cette volonté aurait conduit Zak Brown, le directeur général de McLaren, à entamer des discussions avec Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, afin de trouver un accord permettant au Britannique de rejoindre Woking plus tôt que prévu.

La tendance actuelle serait ainsi à un départ de Lambiase de Red Bull dès la fin 2026, ce qui signifierait qu’il ne ferait plus partie des effectifs de l’écurie en 2027.

Red Bull a d’ores et déjà commencé à combler le vide laissé par Lambiase sur le plan de la direction sportive. L’écurie autrichienne a récemment officialisé l’arrivée de Tom McCullough au poste de responsable des opérations de course.

Le Britannique quitte Aston Martin pour rejoindre Red Bull et occupera directement le rôle laissé vacant par Lambiase dans la structure dirigeante placée sous la responsabilité de Mekies.

Le changement de rôle de Lambiase se prépare donc déjà à plusieurs niveaux : McLaren souhaite accélérer son arrivée à Woking, Red Bull a commencé à réorganiser sa direction des opérations de course et Verstappen dispose déjà d’un successeur identifié dans le cockpit, avec Tom Hart appelé à devenir son nouvel ingénieur de course permanent à partir de la saison prochaine.