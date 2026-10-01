Norris prédit un week-end ’chaotique’, Piastri craint les évolutions de Mercedes F1

Alors que la Formule 1 se prépare à retourner sur le circuit de Sepang pour le Grand Prix de Bahreïn après une absence de neuf ans, Lando Norris s’attend à un week-end chaotique façonné par des lignes droites et des stratégies exigeantes de gestion de la batterie. Le pilote McLaren F1 admet que ce domaine n’est pas le point fort de son équipe, mais il reste optimiste sur la physionomie globale du tracé.

La Formule 1 fait son retour en Malaisie ce week-end après une absence de neuf ans. Ce sera un défi entièrement nouveau pour McLaren et les autres équipes, avec le casse-tête de la gestion stratégique et de l’énergie.

"Honnêtement, je pense que la course sera assez chaotique en raison des lignes droites et de la configuration des virages," a déclaré Norris. "On retrouvera donc ce week-end, à certains égards, une ambiance similaire à celle de Monza."

Plus de la moitié du plateau actuel n’a pas couru à Sepang lors de la dernière apparition de la F1 sur ce circuit en 2017. Norris a rejoint la grille de départ deux ans plus tard, mais le tracé ne lui est pas totalement inconnu.

"J’ai hâte de rouler," a-t-il confié. "J’ai regardé beaucoup de courses qui s’y sont déroulées quand j’étais plus jeune. Je me souviens avoir fait du travail sur simulateur pour soutenir Fernando et Stoffel lorsqu’ils y couraient, il y a plusieurs années. Je me rappelle être allé à l’usine en pleine nuit, à une heure pas possible, pour piloter jusqu’à 7 heures du matin juste pour les aider."

"Ce n’est donc pas totalement nouveau pour moi, mais ce sera la première fois que je me serai sur le circuit lui-même, ce qui est enthousiasmant."

Malgré son enthousiasme, le pilote McLaren a admis que les nouvelles règles de gestion de l’énergie pourraient altérer le défi que représente le circuit de Sepang.

"Le seul point négatif, c’est l’absence de batterie suffisante. Dans les deux virages qui devraient se négocier à haute vitesse, on se retrouvera un peu à court d’énergie. Pas comme à Suzuka mais cela enlève un peu du caractère propre à un circuit aussi incroyable. Pour le reste, c’est un nouveau lieu, et je me réjouis de relever ce nouveau défi."

"Il y a beaucoup de lignes droites, mais j’espère que ce sera meilleur qu’à Bakou. On sera plus confiants si on arrive à régler des problèmes que j’ai eus sur ma voiture et qui ont compliqué mon week-end à Bakou, notamment sur la vitesse de pointe. Mais on a une voiture compétitive."

Il a aussi été interrogé sur les propos qu’il a tenus au sujet de Franco Colapinto à Bakou, et sur les excuses qu’il a formulées au pilote argentin. Admettant qu’il est allé trop loin en disant que Colapinto n’avait pas sa place en Formule 1, il assure que tout a été réglé entre eux.

"Je me suis déjà reposé sur certains pilotes par le passé, mais c’était juste la question de moi qui n’ait pas dit la bonne chose, et qui ne sont pas des reflets de moi ou de ce que je pense. Je me suis laissé emporter, et pour moi le plus important était de parler à Franco."

"C’est ce que j’ai fait, je lui ai parlé dès que j’ai pu dimanche, et j’ai ensuite mis un message sur les réseaux pour dire à tout le monde que je m’excusais, car je pense que c’était nécessaire de le faire savoir. Mais on s’entend bien, Franco est un bon ami, c’est un bon gars, et je lui devais des excuses."

Oscar Piastri espérait signer son premier podium depuis Miami à Bakou, mais une erreur l’en a privé et l’a sorti de la zone des points. Il assure toutefois voir du positif après un week-end qui n’a pas été exempt de points positifs.

"Il y a eu plus que quelques obstacles cette année. Le positif que je peux tirer, c’est que Bakou était la première fois depuis longtemps où je me sentais en contrôle, et au niveau qui est le mien. Je me sentais plus performant et je me suis rapproché de ce dont la voiture était capable. Je veux refaire cela partout où nous irons, mais ça fait du bien d’avoir ça" a déclaré Piastri.

McLaren aimerait bénéficier d’un meilleur week-end à Sepang, mais Mercedes apporte une évolution, et le pilote australien ne cache pas une certaine inquiétude face à l’ampleur de celle-ci.

"C’est difficile à savoir. Je ne sais pas comment est leur évolution mais vu qu’ils n’en ont presque pas mis cette saison sur leur voiture, je pense que ce ne sera pas petit. Ils étaient la voiture à battre presque partout, et quand ils ne l’étaient pas, ils étaient proches de la victoire."

"Ils seront très forts, mais pour moi honnêtement, l’objectif est d’essayer de tirer le maximum de la voiture plutôt que battre Mercedes. On ne gagnera pas le championnat pilotes, pas le championnat constructeurs, donc on veut gagner autant de courses que possible."

"On veut terminer deuxièmes au championnat si c’est possible, mais l’équipe et moi voulons terminer en beauté la saison, progresser, apprendre, et trouver comment être plus forts l’année prochaine."

Il explique aussi en quoi revenir à Sepang est un défi pour les équipes, mais surtout pour les pilotes qui ne le connaissent pas : "C’est un circuit sur lequel je n’ai pas couru donc c’est toujours un défi. Ca devrait mieux convenir à notre voiture, avec des virages plus rapides."

"Il y a de longues lignes droites, ce qui n’est pas parfait, mais ça devrait être mieux. C’est une inconnue, le circuit n’a pas été roulé depuis 2017, il y aura peut-être de la pluie, il y aura les stratégies, ça fera beaucoup de choses."