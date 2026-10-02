Hadjar 2e, Verstappen 4e : Red Bull plus compétitive que prévu à Sepang

Red Bull a conclu le vendredi de Sepang avec davantage de raisons d’être optimiste qu’elle ne l’imaginait avant le début du week-end. Derrière Charles Leclerc, Isack Hadjar a signé le deuxième temps des EL2 et estime disposer d’une monoplace capable de jouer les premiers rôles, malgré un équilibre encore perfectible et une importante dégradation des pneumatiques. Max Verstappen, déjà le plus rapide des EL1 pour le retour de la F1 en Malaisie après neuf ans d’absence, a terminé quatrième après avoir volontairement privilégié un long relais en EL2 face à une probabilité de pluie annoncée à 90 %, sacrifiant ainsi son travail avec les tendres alors que les intempéries ne sont finalement jamais arrivées.

Isack Hadjar a donc signé le 2e temps des Libres 2 derrière Charles Leclerc.

"Un très bon début de week-end en termes de compétitivité. Le tracé est très exigeant et les conditions sont difficiles, je pense donc qu’il y a encore une belle marge de progression au niveau du chrono," commente le Français.

"Je ne suis pas encore totalement satisfait de l’équilibre de la voiture, mais je suis très content de notre compétitivité globale."

"Pour demain, je m’attends à des qualifications très intenses et rapides, avec peu de tours possibles compte tenu de l’usure des pneus, mais j’ai hâte d’y être. Je pense que nous disposons d’une bonne voiture ce week-end et que nous pouvons jouer les premiers rôles."

Meilleur temps des Libres 1, Max Verstappen a lui opté pour un programme de roulage atypique lors des Essais Libres 2 du Grand Prix de Malaisie, à Sepang, afin de se prémunir contre une forte probabilité de pluie. Face à un risque de 90 % d’intempéries durant cette deuxième séance d’essais sur le circuit international de Sepang, Verstappen a tenu à effectuer un relais plus long lors de ce qui constitue la séance de préparation la plus représentative en vue de la course de 56 tours.

Le pilote Red Bull a ainsi sacrifié le travail sur les tours rapides en vue des qualifications de samedi, alors que la pluie a finalement épargné la piste. Il a tout de même signé le 4e temps. Toutefois, après avoir signé le meilleur temps de la journée pour le retour de la F1 à Sepang après neuf ans d’absence, le quadruple champion du monde ne devrait pas trop s’en inquiéter.

"Je pense que nous avons eu un début correct, mais c’est délicat, la piste est vraiment chaude, beaucoup de dégradation, donc beaucoup de choses à comprendre, mais ça a été positif" a déclaré le Néerlandais, qui ne quantifie pas encore les progrès réalisés.

"Je veux dire, des progrès, c’est difficile. Il faisait plus chaud encore en EL2, on avait des programmes différents, donc difficile de parler de progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à examiner pour essayer de mieux comprendre."

Interrogé sur son plan de roulage pour les EL2, il explique s’être adapté aux prévisions météo, qui étaient finalement pessimistes, la pluie ayant évité Sepang : "Je voulais faire un long relais au cas où il y aurait de la pluie qui arriverait."

Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, a apporté des précisions à ce sujet, reconnaissant que l’écurie souhaitait recueillir davantage de données sur les pneus de gomme médium.

"Je pense que nous avons rencontré un léger problème lié à la voiture et à l’arrivée de la pluie," a déclaré Waché. "Les prévisions annonçaient de la pluie ; nous ne voulions donc pas compromettre le long relais qui est, à mon sens, l’élément le plus important ce week-end pour évaluer la dégradation et le comportement des pneus, en particulier les médiums, car nous n’avions pas de données à leur sujet."

"Nous avons privilégié cet aspect, et il était ensuite trop tard pour rouler avec les tendres."

Waché a également livré son analyse sur le déroulement global de la journée pour l’équipe : "Pour être honnête, nous n’étions pas très optimistes au moment d’aborder le week-end. L’objectif principal était d’évaluer le package introduit à Bakou sur des types de virages différents de ceux à basse vitesse."

"Il semble mieux fonctionner que le précédent. Il est difficile de juger la performance relative ici, mais nous sommes étonnamment satisfaits de notre situation aujourd’hui."

Quant au positionnement de l’équipe face à ses rivaux, Waché a indiqué qu’il était "difficile à cerner", tout en ajoutant que "Mercedes et McLaren semblaient clairement très rapides sur les longs relais".

Enfin, alors que la perspective de pluie durant le week-end pourrait en inquiéter certains, Waché espère que cela rendra la situation intéressante en matière de choix stratégiques.

"Il y a un risque de pluie chaque jour, à chaque séance," a souligné le Français. "Nous n’avons jamais vraiment roulé sous la pluie. La seule fois, c’était à Barcelone [lors du shakedown]."

"La voiture a beaucoup évolué. Nous ignorons comment elle se comportera dans ces conditions ; c’est l’inconnue. J’espère que cela offrira des opportunités de tenter des coups stratégiques. Nous verrons bien où nous en sommes."