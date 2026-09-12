Norris n’est pas à l’aise avec les F1 de 2026... mais il connaît la solution

Lando Norris reconnaît que les monoplaces de cette génération ne correspondent pas naturellement à son style de pilotage. Alors que les caractéristiques techniques des Formule 1 de 2026, notamment la gestion de l’énergie, la nouvelle aérodynamique et les pneus plus étroits, imposent aux pilotes de nouvelles contraintes, plusieurs d’entre eux ont déjà souligné l’importance de leur capacité à s’adapter. Après George Russell, le champion du monde en titre admet lui aussi que sa manière naturelle de piloter n’est pas parfaitement adaptée aux exigences de cette Formule 1.

Interrogé sur les déclarations de Russell, qui s’est montré particulièrement explicite sur les difficultés posées par les caractéristiques des F1 2026 à son style de pilotage, Norris a reconnu qu’il se trouvait dans une situation assez similaire.

"Je ne dirais pas vraiment que mon style de pilotage convient à cette voiture," a déclaré le pilote McLaren.

Le Britannique estime toutefois que cette situation ne constitue pas nécessairement un handicap majeur. Selon lui, sa principale force réside justement dans sa capacité à modifier son approche en fonction du comportement de la monoplace.

"Je pense que mon style de pilotage est bon parce que je suis capable de mieux m’adapter. J’ai connu beaucoup de F1 différentes chez McLaren et parfois nous bousculions sa philosophie en cours de saison avec d’énormes évolutions. J’ai toujours su m’adapter. Donc je ne pense pas qu’il y ait un seul style qui fonctionne. Je ne pense pas piloter de la même manière que Kimi, George ou Lewis," a-t-il expliqué.

Norris souligne qu’il lui est difficile de comparer directement les styles respectifs. Le Britannique n’a encore jamais partagé son garage avec le jeune Italien, pas plus qu’avec Lewis Hamilton, et ne dispose donc pas de référence directe pour mesurer leurs différences.

"Je n’ai évidemment jamais eu Kimi comme équipier. Ni Lewis. Je n’en ai donc aucune idée," a-t-il ajouté.

"Je pense que l’an dernier, au début, cela convenait un peu plus à Oscar [Piastri] et que ma force était de pouvoir mieux m’adapter pour finalement comprendre comment la piloter de meilleure manière."

"C’est pour cela que j’ai ensuite commencé à avoir une meilleure deuxième moitié de saison."

Le contraste entre les deux générations de monoplaces est par ailleurs particulièrement marqué. Pour le champion du monde, la F1 de 2026 est ainsi pratiquement sans rapport avec celle qu’il pilotait encore l’année précédente.

"Cette génération de voitures n’a même pas 1 % de similitude avec celle de l’an dernier," a affirmé Norris.

"J’espère que la capacité d’évolution de ces F1 nous fera revenir dans la direction d’une voiture plus compétitive pour les années à venir. Les top teams sont déjà très serrés cette saison, nous pouvons donc nous attendre à quatre saisons assez folles entre nous !"