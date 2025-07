McLaren F1 : un Sprint ’frustrant’ et ’pas assez de vitesse’ derrière la Red Bull

Oscar Piastri avait signé la pole position pour le Sprint en Belgique, mais il a dû concéder la victoire à Max Verstappen, qui a profité de la très longue partie en pleine charge au départ entre La Source et les Combes pour se défaire du pilote McLaren F1.

L’Australien est déçu de ne pas avoir pu faire mieux, mais il est surtout frustré d’avoir été contraint de rester dans la boîte de vitesses de la Red Bull, qui avait une vitesse de pointe supérieure, même sans DRS.

"J’ai fait de mon mieux pour essayer de le dépasser mais je n’avais pas assez de vitesse en ligne droite. C’est quand même un bon résultat avec des points, et les plus gros seront distribués demain, même si c’est un peu frustrant" admet Piastri, qui ne sait pas s’il va changer de philosophie de réglages pour la course.

"C’est une bonne question, la météo pourrait être mauvaise pour demain, ça donne envie de charger l’aileron en appui mais je ne veux pas revivre une course similaire. Donc ça fait plusieurs choses à voir pour demain."

Malgré la frustration, Piastri admet qu’il prend du plaisir à rouler à Spa-Francorchamps, quelles que soient les conditions, et il est impatient de disputer la qualification à 16h : "J’ai hâte, Spa est mon circuit préféré, surtout en qualifications, donc je suis impatient de faire quelques tours supplémentaires cet après-midi."

Lando Norris a terminé troisième après avoir été dépassé par Charles Leclerc au premier tour. Le Britannique est rapidement repassé et a réussi à remonter sur le duo de tête, mais n’a pas pu attaquer, et il révèle qu’il ne voulait pas - ou ne pouvait pas - attaquer son équipier.

"Il ne s’est pas passé beaucoup de choses, on s’est amusé au départ, j’ai dû repasser Charles. Mais c’était difficile de passer Max, il a fait une belle course et je n’allais passer personne si Oscar ne passait pas Max. Donc j’ai hâte d’être à demain" a déclaré Norris, qui est un peu frustré lui aussi.

"C’est difficile. La Red Bull était trop rapide en ligne droite pour qu’on la rattrape. On va faire quelques changements avant la qualification, on va jauger cela et voir ce qu’on peut faire."

Malgré un retard important en Qualifications Sprint hier, Norris reste confiant pour la suite : "C’est le plan, je ne suis pas très rapide en Sprint mais j’espère faire mieux en course. Ce n’était pas mauvais hier, quelques choses ne sont pas allées dans mon sens mais j’étais à l’aise et j’ai fait de bons tours."