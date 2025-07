Verstappen a dû faire ’15 tours de qualifications’ pour battre les pilotes McLaren F1

Max Verstappen a pris l’avantage sur Oscar Piastri dès le premier tour du Sprint en Belgique, et le pilote Red Bull a ensuite réussi à résister aux deux pensionnaires de McLaren F1, notamment grâce à des réglages lui conférant la meilleure vitesse de pointe.

La pression instaurée par moments par l’Australien n’a pas fait craquer le quadruple champion du monde, qui se félicite de remporter la course de 100 kilomètres ce samedi, en prévision de la suite du week-end.

"Ca a parfaitement fonctionné, c’était la seule opportunité que j’avais contre eux et je l’ai saisie au virage 5. Je savais que ce serait difficile de les garder derrière, donc on a joué au chat et à la souris avec la batterie, le DRS etc" a déclaré Verstappen.

"Il y avait sept dixièmes environ donc je ne pouvais pas faire d’erreur. J’en ai fait une sans conséquence au dernier virage mais à part ça, ça s’est bien passé. C’est un bon résultat de l’avoir gardé derrière et de gagner, et je suis très content d’avoir réussi."

Le quadruple champion du monde a expliqué son erreur dans le dernier virage : "On garde des voitures plus rapides derrière donc on est à la limite, et c’est ce qui rend les choses difficiles, j’ai fait 15 tours de qualifications, ce n’était pas facile mais j’ai réussi à le faire donc je suis content."

Désormais, le Néerlandais veut continuer son week-end : "Est-ce que je sens que la pole est possible ? Je ne sais pas, mais on va faire du mieux possible, régler la voiture aussi bien que possible et être aussi près que possible d’eux."