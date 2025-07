Gasly frappé par la malchance : ’c’était plus des EL3 qu’un Sprint pour moi’

Pierre Gasly avait réussi une superbe qualification pour le Sprint ce vendredi à Spa-Francorchamps, mais il a malheureusement été victime de la fiabilité de sa monoplace. Le pilote Alpine F1 a dû partir des stands avec deux tours de retard et a donc effectué une séance d’essais grande nature.

L’objectif était certainement de vérifier que la fiabilité était réparée, mais aussi de tester la dégradation des gommes mediums sur les 12 tours qu’il a effectués lors du Sprint, puisqu’il a abandonné dans la dernière boucle.

"On a eu une fuite d’eau, malheureusement on n’a pas pu prendre le départ à temps car ils ont dû changer des pièces. Mais on a réussi à sortir pour que je fasse quelques tours au final, donc c’était plus des EL3 qu’un Sprint pour moi. On a appris des choses pour dimanche et on va se reconcentrer sur la qualif" a déclaré Gasly.

Le Français ne perd pas espoir pour la suite du week-end et il espère réitérer sa très bonne performance cet après-midi en qualifications, pour profiter demain d’une course qui pourrait se dérouler dans un train DRS comme aujourd’hui s’il fait sec.

"Hier, j’ai réussi à faire une très bonne qualif, et en voyant la dynamique de la course il y avait moyen de rester dans le peloton. Ca va être important de faire aussi bien ou mieux cet après-midi, et il faudra oublier cette matinée."