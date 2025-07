McLaren F1 présente sa livrée spéciale Chrome pour le GP de Grande-Bretagne

L’écurie McLaren de Formule 1 et son partenaire officiel Google Chrome ont dévoilé aujourd’hui une livrée spéciale qui sera arborée sur les deux monoplaces de l’écurie McLaren de Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025.

Dévoilée devant un public de fans lors de l’événement « McLaren Racing Live : Londres » organisé à Trafalgar Square pour rapprocher l’équipe de Papaya de ses fans avant sa course à domicile, la livrée s’inspire de « Legacy at Speed », connectant les fans à l’équipe en pleine vitesse.

La livrée célèbre l’histoire de McLaren en piste et de Google Chrome sur le web. Outre la révélation en direct, le lancement de la livrée a été relayé sur les réseaux sociaux mettant en avant la riche histoire de l’écurie à travers Google Chrome.

Louise McEwen, directrice marketing de McLaren Racing, a déclaré : « Nous savons que, si des millions de fans de l’écurie McLaren de Formule 1 sont fidèles à l’écurie depuis des décennies, des millions d’autres découvrent ce sport et l’écurie. Pouvoir célébrer et mettre en avant notre longue histoire grâce à Chrome est une formidable façon d’accompagner ces nouveaux fans dans cette aventure. Célébrer avec autant de fans à Londres cette semaine, alors que nous nous préparons pour notre course à domicile, rend cette expérience encore plus spéciale ! »

Adrienne Lofton, vice-présidente des produits mondiaux et du marketing intégré chez Google, a déclaré : « Google Chrome est fier de s’associer à McLaren pour McLaren Racing Live : Londres à Trafalgar Square et de dévoiler l’emblématique livrée Chrome. Google Chrome offre une vitesse et des performances inégalées à McLaren et aux consommateurs du monde entier. Nous sommes ravis de contribuer à faire vivre l’énergie du Paddock aux fans avant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. »