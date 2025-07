Comment Newey aide Aston Martin F1 à ’gravir l’Everest’

Aston Martin F1 a remarqué de nombreux changements depuis l’arrivée d’Adrian Newey au poste de directeur technique. Andy Cowell, le team principal, explique que l’ingénieur aux plus de 200 victoires en Formule 1 a une connaissance des outils et de la technique qui permet de comprendre bien plus aisément les domaines à faire évoluer.

"Nous savions et soupçonnions tous quels domaines devaient être améliorés" explique Cowell. "Nous savions donc que nous devions donner un coup de pouce dans la bonne direction. Mais nous ne savions pas dans quelle mesure. Adrian a été en mesure d’effectuer l’analyse des écarts en fournissant le point cible, ce qui permet de connaître le chemin à parcourir."

"Bien qu’Adrian soit l’ingénieur le plus expérimenté de notre entreprise, et qu’il arrive que des personnes de ce niveau ne connaissent pas la fidélité des outils, Adrian la connaît parfaitement car il les utilise, même si ce n’est peut-être pas le système de CAO."

"Mais lorsqu’il s’agit d’outils CFD, de sorties de soufflerie, de ce qu’un simulateur devrait être capable de faire en termes de fidélité de configuration par rapport à ce que vous voyez en EL1 et EL2, il sait exactement ce qu’ils devraient être capables de faire et quelle est leur précision. C’est donc très utile."

Malgré la présence de Newey et son statut, il ne tombe pas dans le travers de vouloir tout faire seul, et Cowell révèle qu’il le voit souvent avec des petits groupes d’ingénieurs, et il ressent l’influence qu’a Newey sur eux.

"Il y a souvent de petits groupes d’ingénieurs. Vous verrez Adrian à sa table à dessin, travaillant seul, ou peut-être avec une personne, discutant de quelque chose dans son bureau ou dans la zone d’ingénierie principale qui se trouve immédiatement à l’extérieur de son bureau."

"Il se tient devant un écran de CAO avec deux ou trois ingénieurs qui veulent tout faire, qui cherchent comment le faire et qui discutent de leurs expériences. L’énergie qui se dégage de leurs visages est incroyable."

"Cela donne à chacun une idée de ce que nous allons essayer de faire et de la manière dont nous allons le faire. Ils réalisent qu’au lieu d’aller se promener sur une petite colline locale, nous allons gravir l’Everest - et c’est une chose passionnante à évoquer, n’est-ce pas ? L’approche compétitive d’Adrian a donc donné du ressort aux ingénieurs."

La présence d’Adrian Newey est aussi importante pour créer l’équipe technique de demain au sein de l’équipe. Et pour cela, Aston Martin cherche à faire en sorte que tous ses jeunes ingénieurs travaillent sous la direction d’un seul homme, qui leur inculque aussi une façon d’aborder leur poste et ses responsabilités.

"Nous sommes également tous très désireux d’assurer la pérennité de cette initiative. Comment investir dans les jeunes ? Comment investir davantage dans les apprentis, les stages industriels, les étudiants, les diplômés ?"

"Comment s’assurer que lorsqu’ils arrivent, ils suivent les cours de l’école Adrian Newey pour la conception d’une voiture de F1 ? Comment transformer l’expérience et le jugement d’Adrian en une formule de conception d’une voiture de course ?"

"Il ne s’agit donc pas d’un seul Adrian Newey en tant qu’aérodynamicien très expérimenté. C’est qu’il y en a 50 qui utilisent tous la même approche. Nous y consacrons des efforts, et c’est là qu’Adrian se montre exceptionnellement ouvert."

"Ces réunions autour des écrans de CAO ne sont pas le fait d’un dictateur. Il est prêt à prendre la décision. Il fixe des limites strictes, mais il s’agit simplement de discuter des choses à un niveau d’ingénierie très optimal."