McLaren F1 : ’Pas le tour parfait’ mais la pole pour Piastri

Oscar Piastri a signé une pole position solide à Barcelone, avec deux dixièmes d’avance sur son équipier. Le pilote McLaren F1 craignait un week-end difficile hier mais il a effectué des progrès qui lui permettront de s’élancer en tête au départ du Grand Prix d’Espagne demain.

"Je suis très heureux, ça a été un bon week-end jusqu’ici. Ca n’a pas démarré parfaitement mais on a trouvé du rythme hier et la voiture a été incroyable aujourd’hui, j’ai pu faire des tours très rapides. Merci à l’équipe pour son très bon travail, c’était misérable ici l’an dernier et un tel retournement est incroyable" a déclaré Piastri.

"J’ai beaucoup progressé dans le virage 1, et il y a quelques endroits dans le tour où j’avais des difficultés toute la journée, je ne sais pas si j’ai fait mieux, mais ça s’est mieux passé dans la première moitié du tour et je me suis accroché dans la deuxième. Ce n’était pas le tour parfait, mais les pneus se dégradent très vite sur un tour et c’est dur de faire ça."

Le départ sera évidemment crucial sur un circuit où le premier virage est très lointain : "Ce sera une course intéressante demain, je suis heureux de partir de la pole mais la ligne droite est longue jusqu’au premier virage, on va essayer de prendre un bon départ. Mais je suis fier du travail effectué aujourd’hui et je remercie l’équipe."

Lando Norris admet qu’il n’avait pas de quoi battre son équipier aujourd’hui. Il reconnait avoir fait un tour imparfait mais assure que cela n’aurait pas changé l’issue de la séance qualificative, et que Piastri était trop rapidE.

"Oscar a été très bon, le rythme était là, j’ai fait quelques petites fautes, et Oscar a très bien piloté tout le week-end, c’est un très bon résultat et ça sera intéressant" a déclaré Norris. "Ce ne sera pas une course facile, c’est long jusqu’au virage 1 et on a plusieurs voitures rapides derrière nous. Mais je suis heureux."

La tentative d’aspiration de Norris au début de la Q3

Les pilotes McLaren ont été interrogés sur la tentative opportuniste d’aspiration de Norris par Piastri au début de la Q3.

"Je suis parti très tôt pour le premier run de la Q3 et je pense que c’était juste par coïncidence que Lando se retrouve derrière moi en démarrant son tour," dit Piastri. "Bien sûr, franchir la ligne et le voir attaquer son tour n’est peut-être pas la sensation la plus agréable, mais on en discutera. Il n’y a rien de fâcheux, à moins que Lando ne dévoile son plan avec Will. Je pense que c’était juste une coïncidence."

Norris plaisante en réponse : "On a tout planifié depuis le week-end !"

"Non, je ne savais pas qu’Oscar allait partir en premier, pour être honnête. J’ai juste essayé de profiter de l’aspiration de quelqu’un."

"Je pense que j’ai été malchanceux que ce soit Oscar. C’était juste une coïncidence. J’étais 10e ou quelque chose comme ça dans la file d’attente, je ne sais pas de qui je vais avoir l’aspiration, parce qu’il faut attendre deux minutes environ dans la voie des stands, donc c’était juste une coïncidence."