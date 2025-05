Piastri signe la pole du GP d’Espagne, Verstappen à l’affût de McLaren F1

C’est l’heure de la séance qualificative sur le circuit de Barcelone-Catalunya, où se tient le Grand Prix d’Espagne ce week-end. La neuvième manche de la saison 2025 de F1 ne manque pas d’enjeux, qu’ils soient sportifs ou techniques.

La grande question est de savoir si McLaren peut conserver un avantage sur la concurrence ou si, comme on l’a vu à Imola, la Red Bull est désormais au niveau de la MCL39 grâce à ses évolutions. C’est plutôt en course que l’on pourra juger de cela.

En revanche, on va voir dès cet après-midi les effets de la directive technique TD018, qui impose une flexibilité réduite des ailerons avant. Depuis plusieurs mois, Christian Horner assure que cela va ralentir McLaren, et Frédéric Vasseur est convaincu que Ferrari ira mieux.

Pour le moment on n’a rien vu de cela en essais libres, mais c’est le chrono qui va dire ce qu’il en est vraiment, lorsqu’arrivera la Q3. Dans le peloton, il y a aussi des chances que ce soit une hiérarchie légèrement revue.

15h40 : Il n’y a toujours aucun risque de pluie pour cette séance.

15h54 : La température de l’air est toujours de 29 degrés, comme hier, et la piste a légèrement augmenté depuis ce matin pour atteindre les 48 degrés.

Q1 - 18 minutes

16h02 : Lance Stroll est le premier à se lancer à l’assaut du chrono.

16h04 : Il signe un chrono de 1’13"699, nettement devant Franco Colapinto et Esteban Ocon. Alex Albon n’arrive pas non plus à faire mieux.

16h05 : Plusieurs pilotes prennent la piste après ces premiers roulages, et notamment les Ferrari, les Red Bull, les Mercedes et les McLaren.

16h08 : Nico Hülkenberg prend la tête de la Q1 en 1’13"499, mais plusieurs pilotes améliorent.

16h09 : Liam Lawson fait encore mieux en 1’13"482, et Carlos Sainz se place troisième. Lando Norris prend le meilleur temps en 1’12"799, et George Russell échoue à 0"007. Andrea Kimi Antonelli est troisième, mais Isack Hadjar fait mieux en se plaçant troisième.

16h10 : Oscar Piastri se place en tête en 1’12"551, et Pierre Gasly prend la sixième place. Albon remonte en quatrième place. Yuki Tsunoda demande à vérifier son plancher après un passage sur un vibreur. Lewis Hamilton prend la sixième place provisoire, et Charles Leclerc remonte quatrième.

16h11 : Fernando Alonso se place sixième, et Max Verstappen s’intercale entre les deux McLaren à 0"247 de Piastri. Stroll améliore en 14e place.

16h13 : Il y a 4 dixièmes de seconde entre le septième et le 16e, c’est-à-dire entre une place en Q3 et une élimination en Q1. A noter la belle 11e place provisoire de Franco Colapinto, à seulement 0"783 de Piastri, mais surtout à seulement trois dixièmes d’un top 5.

16h15 : Pas de chance pour Colapinto, qui est à l’arrêt dans la voie des stands, et les pilotes ont perdu du temps pour le dépasser ! Les pilotes Sauber sont déjà dans leur dernier tour rapide de la Q1.

16h16 : Bortoleto en termine avec un beau septième temps ! La piste s’améliore énormément !

16h17 : Antonelli remonte en cinquième position. Gasly prend la neuvième place, et Sainz est encore en difficulté. Piastri et Verstappen, tout comme Russell, rentrent au garage.

16h18 : Sainz ne fait pas mieux que 13e, loin de la septième place provisoire de son équipier Albon. Norris et Leclerc rentrent aussi. Lawson prend la septième place.

16h19 : Ocon prend la 15e place et élimine Sainz, et Bearman remonte 11e pour éliminer son équipier. Tsunoda ne fait pas mieux que son 19e temps, et Stroll, qui était derrière lui, remonte septième !

Les éliminés sont Hülkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto et Tsunoda.

16h22 : "Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il se passe" : ce sont les mots de Yuki Tsunoda après son élimination en dernière place.

Q2 - 15 minutes

16h25 : Albon et Alonso sont les premiers à sortir.

13h27 : Etonnamment, des nuages noirs arrivent par l’est du circuit !

16h28 : Albon signe un temps de 1’13"113. Bearman se place à une demi-seconde.

16h29 : C’est la boîte de vitesses qui a lâché sur la voiture de Colapinto.

16h30 : Verstappen signe le meilleur temps en 1’12"358.

16h31 : Lawson se place deuxième, et Bortoleto se place deuxième à sept dixièmes de Verstappen. Gasly prend la deuxième place à moins de trois dixièmes de Verstappen, et Hadjar prend la troisième position.

16h32 : Norris prend la tête de la Q2 en 1’12"056. Alonso prend la troisième place, battu par Leclerc, qui est tout de même à 4 dixièmes de Norris. Hamilton prend le troisième chrono devant son équipier, et Piastri met tout le monde d’accord en 1’11"998 !

16h33 : Antonelli prend le huitième chrono provisoire, et Russell se positionne quatrième devant les Ferrari.

16h37 : Les pilotes se relancent à l’assaut du chrono !

16h39 : Stroll améliore mais ne fait pas mieux que 12e, à 0"066 de la place éliminatoire. Antonelli améliore et gagne une position au détriment de Gasly.

16h40 : Albon améliore également et se place tout juste dixième. Bortoleto progresse aussi en 11e position. Hadjar est dans un tour rapide et signe le sixième temps provisoire ! Lawson en termine également avec le 13e temps. Il n’y a que 3 dixièmes entre les pilotes Racing Bulls mais ça vaut sept positions.

16h41 : Bearman améliore à son tour mais reste 15e.

Les éliminés sont Albon, Bortoleto, Lawson, Stroll et Bearman.

16h42 : Albon accuse la Haas de Bearman de l’avoir volontairement ralenti : "Ils sont sales, sales ! Les Haas... ils savaient exactement ce qu’on faisait et ils étaient très lents dans le secteur 3."

Q3 - 12 minutes

16h49 : Les pilotes sortent rapidement, notamment les McLaren et les Mercedes.

16h51 : Piastri signe un chrono de 1’11"836 au moment où Norris attaque son chrono. Antonelli signe un temps de 1’12"915 tandis que Russell est à deux dixièmes de Piastri.

16h52 : Verstappen ne fait pas mieux que troisième, à près d’une demi-seconde de la McLaren.

16h53 : Dans le deuxième secteur, 1 millième sépare Norris et Piastri, et Norris prend finalement le meilleur chrono en 1’11"819, avec 17 millièmes d’avance sur son équipier.

16h54 : Hamilton se place sixième, et Leclerc quatrième devant Verstappen.

16h55 : Russell se plaint de ne pas avoir eu l’aspiration d’Antonelli, alors qu’il n’est qu’à deux dixièmes des McLaren. Quand l’ingénieur de Piastri lui a dit que Norris cherchait à prendre son aspiration, il s’est décalé et a ralenti, déclarant simplement "cheeky", soit "insolent". On se taquine chez McLaren !

16h56 : Alonso prend le cinquième temps ! Il se place à moins d’une demi-seconde de Norris, et devant Verstappen.

16h59 : Norris améliore dans le premier secteur, mais Piastri est plus rapide sept millièmes ! Et pendant ce temps-là, Hadjar se place cinquième !

17h00 : Gasly prend la cinquième place ! Norris améliore en 1’11"755, et Piastri en termine en 1’11"546, pour deux dixièmes ! Antonelli progresse en quatrième place.

17h01 : Hamilton remonte en troisième place, et Verstappen se place troisième. Russell améliore et reste quatrième avec un temps dans le même millième que Verstappen !

Piastri signe la pole position devant Norris, confirmant que McLaren reste la référence malgré l’arrivée de la directive technique sur les ailerons avant. Verstappen est troisième devant Russell, qui l’accompagnera en deuxième ligne. Hamilton et Antonelli sont cinquième et sixième, devant Leclerc et Gasly. Hadjar et Alonso seront en cinquième ligne.