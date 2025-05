Verstappen : Les McLaren seront ’difficiles à battre’ en course

Max Verstappen a dû concéder la première ligne aux pilotes McLaren F1, et il a placé sa Red Bull en troisième place sur la grille. Le quadruple champion du monde admet qu’il n’a pas autant de rythme qu’espéré et qu’Oscar Piastri et Lando Norris n’étaient pas atteignables dans la qualif.

"Nous avons manqué [de performance] tout au long du week-end contre eux, je pense que la troisième place est là où on doit être, et on a des voitures rapides derrière nous. Il fait chaud et on a pu extraire le maximum de la voiture, on verra demain" a déclaré Verstappen.

Le Néerlandais ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux : "Pas beaucoup, on a eu un bon vendredi, on a fait quelques derniers changements sur la voiture mais ce n’était pas suffisant pour jouer la pole, mais ce n’est pas grave."

Verstappen ne pense pas qu’il pourra battre les McLaren, qui seront en plus à deux contre un pour l’application des stratégies, mais il ne baisse pas les bras : "Je ferai de mon mieux, ils seront difficiles à battre mais on va essayer."

Yuki Tsunoda sera bon dernier au départ demain après avoir concédé de nouveau près de six dixièmes à Verstappen en Q1. Comme depuis le début du week-end, le Japonais signale des problèmes sur sa monoplace qui n’ont pas été résolus.

"C’est plutôt dur, au fil du week-end j’ai essayé de régler les problèmes autant que possible. Dès les EL1, je mentionnais un problème et je n’avais aucun grip, on a essayé le maximum pour régler le problème mais ça n’a pas fonctionné" a déclaré Tsunoda.

"Tout ce qu’on faisait, les changements de réglages, ce n’était qu’un pansement, ça ne me donnait pas de rythme et c’est dommage. Ce n’est pas comme si j’avais fait des erreurs. Même si nous avions utilisé trois trains de pneus, sans rythme, ç’aurait été dur."

Le Japonais n’a pas d’espoir pour la course car il pense que le rythme des longs relais sera tout aussi mauvais qu’il l’était en essais libres hier : "C’est la même chose sur les rythmes longs, ils était très mauvais en EL2."

"C’est le même feeling. Jusqu’ici, ce que je sens, c’est que la voiture mange les pneus, quoi que je fasse, j’ai de la dégradation. J’espère que les changements de réglages auront amélioré cela, mais je n’ai que peu d’espoir."