McLaren F1 juge maintenant la pénalité de Piastri ’trop sévère’, un appel à venir ?

Le patron de McLaren, Andrea Stella, avait promis de revenir devant les médias avec un avis plus tranchée sur la pénalité infligée hier à Oscar Piastri après avoir revu les vidéos. C’est désormais chose faite et il estime que la responsabilité de l’accrochage survenu entre Piastri et Kimi Antonelli lors du Grand Prix du Brésil à Sao Paulo doit être "partagée".

Relancé après une Virtual Safety Car, la course a vu l’incident se produire au premier virage. Mal parti, Antonelli s’est retrouvé sous la menace de la McLaren de Piastri à l’intérieur et de la Ferrari de Charles Leclerc à l’extérieur. En arrivant au freinage, Piastri se retrouve à hauteur du pilote Mercedes, mais l’espace se referme. Le contact envoie Antonelli en travers, le projetant dans la trajectoire de Leclerc.

Le choc secondaire maintient finalement Antonelli dans le bon sens, bien que forcé à traverser l’échappatoire. Leclerc, lui, voit sa suspension avant détruite et est contraint à l’abandon immédiat. Piastri, de son côté, poursuit un moment en deuxième position avant d’écoper d’une pénalité de dix secondes, les commissaires estimant qu’il était responsable de l’accrochage.

Après la course, l’Australien avait défendu sa manœuvre. "J’étais fermement au point de corde. Je ne peux pas simplement disparaître," avait-il expliqué, rejetant l’idée qu’il aurait pu davantage éviter le contact.

Aujourd’hui il enfonce le clou !

"J’étais clairement à côté avant même que nous ayons freiné. J’étais donc clairement là à un moment donné. Tout le monde est allé assez loin vers l’intérieur et je n’ai pas eu beaucoup d’espace."

"Je pense que dans ce scénario, si j’avais clairement sous-viré et raté le point de corde avant de percuter Kimi, je comprendrais. Mais le fait que j’étais aussi loin à gauche que possible, en maitrise de ma trajectoire sans l’élargir, ça rend les choses difficiles à avaler."

Leclerc, victime collatérale de l’incident, n’a pas caché son agacement et a partagé son analyse, estimant qu’Antonelli était autant responsable que Piastri de la situation chaotique.

Interrogé par les médias, Andrea Stella a aussi fait part de son désaccord quant à la sévérité de la sanction.

"Après avoir revu les vidéos, je dirais que c’est clairement du côté sévère. C’est vrai, on voit un léger blocage de roue, mais en même temps, Oscar parvient à maintenir la trajectoire, et c’est finalement ce qui compte."

"Je pense que la responsabilité devrait être partagée avec Kimi, parce que Kimi savait qu’Oscar était à l’intérieur, et la collision aurait probablement pu être évitée."

Stella suggère qu’Antonelli était peut-être préoccupé par la présence de Leclerc à l’extérieur.

"Peut-être que Kimi était aussi inquiet d’avoir Leclerc à l’extérieur. La situation était évidemment difficile, mais globalement, la pénalité est sévère si l’on considère Oscar comme pleinement responsable de cet incident."

Pour conclure, le directeur de McLaren a tenu à apaiser les débats. Y aura-t-il un appel ?

"Nous pourrions demander un droit de révision mais nous sommes réalistes quant à nos chances de voir notre cause entendue. Toutes les caméras étaient disponibles pour se faire un avis. Je réitère le respect que nous avons pour les commissaires. Maintenant, c’est fait. Nous acceptons la décision, et nous allons de l’avant."