Mercedes F1 : Wolff est ’fier’ de ses pilotes pour leur ténacité en fin de course

Mercedes F1 a réalisé un bon week-end au Brésil, avec un double podium lors du Sprint et un podium pour Andrea Kimi Antonelli en course, tandis que George Russell a terminé quatrième. De quoi donner des motifs de satisfaction à Toto Wolff, le directeur de l’équipe.

L’équipe de Brackley a fait une belle moisson de points et possède désormais 32 unités d’avance sur Red Bull, et 36 sur Ferrari qui a fait un zéro pointé ce dimanche.

"C’était une bonne façon de terminer un week-end solide ici au Brésil. Après avoir décroché la deuxième et la troisième place lors du Sprint samedi, nous avons confirmé nos performances en course avec une deuxième et une quatrième place" a déclaré Wolff.

"Nous n’étions pas assez rapides pour rivaliser avec Norris, comme nous nous y attendions avant la course, et Red Bull a clairement résolu ses problèmes grâce aux changements apportés dans le parc fermé."

Interrogé sur la manière dont Max Verstappen est revenu sur les Mercedes en fin de course, l’Autrichien n’est pas surpris, et salue la résistance d’Antonelli face à la Red Bull : "On ne peut jamais écarter Max Verstappen, même quand il revient de l’arrière. Ils ont fait la bonne chose sur la voiture et c’était surement la meilleure voiture dans la course."

"C’était donc agréable de voir Kimi garder Max derrière lui à la fin. Il l’a fait avec des pneus beaucoup plus vieux et plus durs ; Max avait un excellent rythme, ce n’était donc pas une tâche facile une fois que Red Bull s’est retrouvée derrière nous. C’est fantastique, il avait un champion du monde derrière lui qui lui mettait la pression en pneus tendres, et il a résisté. Bravo."

Wolff salue aussi la résistance de Russell face à Oscar Piastri en fin de course : "Il a eu des difficultés tout le week-end, et il avait des difficultés avec la voiture en course aussi. C’était difficile de garder Max derrière, mais il a réussi face à Oscar qui avait des pneus neufs."

"La McLaren était à portée du DRS pendant plusieurs tours, mais George l’a bien tenu à distance pour prendre la quatrième place. Je suis très fier de la défense de nos deux pilotes à la fin, ils ont résisté tous les deux à une voiture plus rapide et sous une énorme pression, c’était très bien."

Désormais, l’objectif de l’équipe sera de signer de bons résultats, notamment à Las Vegas, et de concrétiser la deuxième place du championnat après le bond en avant effectué ce week-end par rapport à ses rivales.

"Nous avons repris la deuxième place du championnat des constructeurs en quittant le Brésil. Notre objectif est de terminer à cette place lorsque le drapeau à damier tombera à Abu Dhabi. Avoir une avance sur Red Bull et Ferrari à l’approche des trois dernières courses de la saison est positif, mais nous savons à quel point les choses peuvent changer rapidement."

"C’est bien, on a un avantage solide de points mais on peut voir avec Ferrari qui a eu un mauvais jour, que si cela nous arrive sur les courses restantes, ça peut tourner dans l’autre sens. Donc on doit garder les pieds sur terre et continuer à marquer des points."

"Nous allons travailler avec diligence et viser un autre week-end solide à Las Vegas pour le dernier triplé de Grands Prix."