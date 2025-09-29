Présentation et horaires du Grand Prix de Singapour 2025 de F1

Après une escale dans la capitale azérie, la Formule 1 se rend sur un nouveau tracé urbain, à Singapour. Le circuit de Marina Bay est réputé pour ses courses animées et pour la difficulté physique qu’il représente. En effet, la course y dure souvent deux heures et elle se déroule dans la chaleur et l’humidité, à des horaires décalés.

Sur le circuit de Marina Bay, nous avons souvent vu des premiers relais où les pilotes essayaient d’aller le plus loin possible, en gérant leurs pneus dans le but d’équilibrer au maximum les deux parties de la course.

Cela conduit souvent à la formation d’un train de voitures qui peinent à se dépasser parce qu’il n’y a pas assez de différence de performances, et ce malgré le fait que la piste dispose de trois zones DRS.

Dans un effort pour produire plus d’action en piste, la FIA a décidé d’introduire l’an dernier une quatrième zone DRS entre les virages 14 et 16, mais l’effet n’avait pas été très clair. A voir s’il sera plus efficace cette année, et le défi physique pour les pilotes et mécanique pour les voitures n’en sera pas moins bon.

Le tracé

Virage 1 – Sur la ligne droite des stands, les voitures atteignent près de 290 km/h avant le gros freinage de Sheares (virage 1). Les pilotes devront se méfier des bosses avant de s’y inscrire.

Virage 5 – Encore une entrée bosselée avant un difficile droit négocié à moyenne vitesse. Le virage 5 s’ouvre sur le tronçon le plus rapide du tracé avec un petit crochet (virage 6) pris à plein régime.

Virage 7 – Les concurrents concluent la ligne droite en freinant à plus de 300 km/h avant d’affronter le virage 7, un gauche à 90°.

Virage 10 – Cet enchaînement étroit reste piégeux malgré quelques changements. Le virage 10 mène à un droite-gauche (virages 11 et 12) avant l’épingle du virage 13, le plus lent des vingt-trois virages du circuit.

Virage 14 – Le virage 14 lance la section de l’hôtel qui serpentait autrefois entre les tribunes. Désormais, il précède une longue section rapide jusqu’à la chicane des virages 16 et 17.

Vriage 15 – C’est désormais un seul virage rapide qui précède une chicane unique dans ce dernier secteur, contrairement à l’enchaînement de virages à angle droit de l’ancien tracé. Cette chicane mène aux derniers virages très rapides.

Virages 18-19 – En effet, les anciens virages 22 et 23 sont les courbes les plus rapides du tracé. Très serrée, l’entrée des stands se situe à gauche. Il faut viser les deux cordes avant d’élargir sur la ligne droite des stands.

Les forces en présence

Le grand enjeu de ce Grand Prix de Singapour sera la confirmation ou l’infirmation du retour en forme de Red Bull, face à une équipe McLaren qui a vécu une course difficile lors du dernier week-end, et devra mettre un terme au retour de Max Verstappen sur Lando Norris et Oscar Piastri.

Derrière, Mercedes voudra confirmer ses bonnes performances de Bakou, tandis que Ferrari voudra oublier un week-end d’occasions manquées. Mais pour ces deux équipes, l’important sera de se méfier de Racing Bulls et de Williams, qui se montrent en forme récemment.

Le peloton devrait être très serré, car Sauber pourrait aussi pointer dans le top 10, tout comme Aston Martin et Haas. Comme toujours, presque toutes les équipes seront candidates aux places dans les points.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation. Et ceux de Zandvoort sont particulièrement ambitieux !

— Franck : 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Russell, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Piastri, 2. Hamilton, 3. Russell

Les horaires du Grand Prix de Singapour

Grâce à son statut de course nocturne, le Grand Prix de Singapour jouit d’horaires européens malgré le décalage, avec des heures plus précoces que lors des courses disputées sur le Vieux Continent. Le vendredi voit ses deux séances se disputer à 11h30 et 15h, et la course dimanche est à 14h.

- Vendredi 3 octobre

11h30-12h30 : Essais Libres 1

15h00-16h00 : Essais Libres 2

- Samedi 4 octobre

11h30-12h30 : Essais Libres 3

15h00-16h00 : Qualifications

- Dimanche 5 octobre

14h00-16h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Singapour