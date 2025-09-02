McLaren F1 annonce un changement de pilote pour les EL1 à Monza
Dunne remplacera Norris ou Piastri
McLaren a annoncé que son jeune pilote engagé en F2, Alex Dunne, assurerait la relève lors d’une séance d’essais libres 1 pour la deuxième fois lors du Grand Prix d’Italie de ce week-end.
Le prétendant au titre en F2, Dunne, a effectué ses débuts en F1 à la place de Lando Norris lors du GP d’Autriche, lors de la première des quatre séances obligatoires pour jeunes pilotes de la saison.
Norris et Piastri doivent tous deux laisser leur MCL39 pour deux séances d’essais libres 1 chacun, afin de répondre au règlement sportif. Avant la 16e manche à Monza, seul Norris en Autriche l’a fait.
McLaren n’a pas précisé qui Dunne remplacerait pour la séance de Monza.
Dunne a déclaré être très heureux de reprendre le volant de la MCL39 à Monza.
"Ma première en Autriche a été une journée extrêmement spéciale pour moi, et le fait de le refaire à Monza, sur un circuit historique, me donnera certainement un grand sourire."
"J’espère pouvoir poursuivre sur la lancée de ma solide performance en Autriche et aider Lando et Oscar autant que possible avant le Grand Prix."
L’équipe avait déjà confirmé que son pilote IndyCar, Pato O’Ward, serait présent en EL1 au Grand Prix de Mexico en octobre, portant ainsi le nombre total de jeunes pilotes à trois, ce qui signifie qu’une séance supplémentaire à faire sera nécessaire.
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
McLaren F1
- Wolff explique en quoi McLaren F1 a ’humilié’ ses rivales à Zandvoort
- McLaren F1 annonce un changement de pilote pour les EL1 à Monza
- Norris refuse d’être fataliste et pense qu’une casse moteur n’est pas ’inévitable’
- Norris plaisante avec Verstappen : J’espérais que tu viendrais percuter Piastri
- McLaren F1 s’attend à voir ’une meilleure version’ de Norris après son abandon