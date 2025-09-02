McLaren F1 annonce un changement de pilote pour les EL1 à Monza

McLaren a annoncé que son jeune pilote engagé en F2, Alex Dunne, assurerait la relève lors d’une séance d’essais libres 1 pour la deuxième fois lors du Grand Prix d’Italie de ce week-end.

Le prétendant au titre en F2, Dunne, a effectué ses débuts en F1 à la place de Lando Norris lors du GP d’Autriche, lors de la première des quatre séances obligatoires pour jeunes pilotes de la saison.

Norris et Piastri doivent tous deux laisser leur MCL39 pour deux séances d’essais libres 1 chacun, afin de répondre au règlement sportif. Avant la 16e manche à Monza, seul Norris en Autriche l’a fait.

McLaren n’a pas précisé qui Dunne remplacerait pour la séance de Monza.

Dunne a déclaré être très heureux de reprendre le volant de la MCL39 à Monza.

"Ma première en Autriche a été une journée extrêmement spéciale pour moi, et le fait de le refaire à Monza, sur un circuit historique, me donnera certainement un grand sourire."

"J’espère pouvoir poursuivre sur la lancée de ma solide performance en Autriche et aider Lando et Oscar autant que possible avant le Grand Prix."

L’équipe avait déjà confirmé que son pilote IndyCar, Pato O’Ward, serait présent en EL1 au Grand Prix de Mexico en octobre, portant ainsi le nombre total de jeunes pilotes à trois, ce qui signifie qu’une séance supplémentaire à faire sera nécessaire.