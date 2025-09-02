Sauber F1 veut capitaliser sur sa ’forme encourageante’ à Monza

L’équipe Sauber F1 se rend à Monza déterminée à rebondir après un week-end difficile à Zandvoort. Après avoir fait preuve d’une grande compétitivité pendant la majeure partie de l’été, l’équipe vise à retrouver rapidement ce niveau pour la dernière course européenne de l’année, la plus proche d’une course à domicile pour l’équipe basée en Suisse.

Elle annonce par ailleurs que ce Grand Prix d’Italie sera la dernière fois que son motorhome actuel sera utilisé, alors qu’il avait fait ses débuts en 2006 à l’époque de BMW ! L’infrastructure ne sera pas utilisée pour les courses hors Europe, et elle laissera place à un tout nouveau bâtiment apporté par Audi l’an prochain.

"La dernière partie de la saison n’a pas commencé comme nous l’avions imaginé, mais c’est du passé. Nous concentrons désormais toute notre énergie sur Monza" a déclaré Nico Hülkenberg.

"Nous avons montré une forme encourageante avant la pause, et l’objectif est de retrouver ce niveau dès ce week-end. Monza est toujours un circuit spécial : son histoire, ses fans, l’ambiance dans le paddock."

"C’est aussi la dernière manche européenne avant notre retour outre-Atlantique, il est donc important de terminer cette partie de la saison en beauté. Je suis convaincu que nous pouvons à nouveau tout mettre en œuvre pour retrouver notre niveau de performance récent et nous battre pour les points."

Gabriel Bortoleto explique qu’il se sent comme chez lui en Italie, un pays dans lequel il s’est installé après avoir quitté le Brésil pour venir faire carrière en sport automobile sur le Vieux Continent.

"Monza signifie beaucoup pour moi. J’ai de très bons souvenirs de ma victoire en Formule 2 ici l’année dernière, et comme j’ai vécu en Italie pendant plusieurs années, je m’y sens un peu comme chez moi" indique Bortoleto.

"Ce circuit a quelque chose de spécial, avec son incroyable histoire dans le sport automobile et l’énergie qui vous donne un coup de pouce supplémentaire. Le week-end à Zandvoort a été difficile, mais l’ambiance au sein de l’équipe reste positive."

"La première partie de la saison a montré ce dont nous sommes capables, et c’est là que nous comptons revenir. J’ai hâte de remonter dans la voiture, de profiter au maximum du week-end et de me battre pour obtenir un bon résultat afin de terminer les courses européennes en beauté."

Jonathan Wheatley, directeur de l’équipe, espère un meilleur week-end qu’aux Pays-Bas et un retour dans les points : "Zandvoort n’a pas donné les résultats escomptés, mais cela n’enlève rien aux progrès que nous avons accomplis jusqu’à présent cette saison."

"Même si nous devons réfléchir et analyser ce qui n’a pas fonctionné aux Pays-Bas, nous savons que la C45 est compétitive et l’équipe est déterminée à marquer à nouveau des points. Monza est un circuit qui compte beaucoup pour moi personnellement, en raison de son histoire et de sa tradition, mais aussi de l’ambiance incroyable créée par les fans."

"Alors que nous terminons la partie européenne de la saison, nous voulons finir en beauté. Nous avons constaté de nombreux progrès au cours de cette partie du championnat et nous avons encore beaucoup à accomplir lors des neuf courses restantes de la saison."