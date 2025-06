’Mauvaise stratégie’ pour Colapinto, ’manque de vitesse’ pour Gasly

Franco Colapinto espérait inscrire ses premiers points avec Alpine F1 à Montréal, mais sa dixième place au départ s’est transformée en 13e à l’arrivée. Il explique avoir été piégé par des jeux stratégiques dans le peloton.

"On a maximisé ce qu’on aurait pu faire, ça n’a juste pas tourné en notre faveur. C’était difficile de savoir si on ne faisait pas ce qu’il fallait, mais on faisait les mauvaises choses" a déclaré Colapinto.

"Beaucoup de voitures s’élançaient en pneus durs, les gars ralentissaient la course pour leur équipier devant, et j’ai tué les pneus après l’arrêt. C’était difficile de dépasser, et ça n’a pas fonctionné. C’était difficile aujourd’hui, mais on a quand même appris des choses."

Frustré de sa course, l’Argentin assure néanmoins qu’il n’est pas mécontent de son week-end : "Oui oui, c’est juste que quand on débute dans les points on veut y rester et on n’a pas réussi à le faire aujourd’hui."

Pierre Gasly a terminé 15e de la course après s’être élancé des stands, et il déplore un manque de vitesse de pointe qui l’a coincé : "La stratégie était bonne vu qu’on partait des stands, il fallait essayer des choses différentes mais ce qui nous a coûté, c’est le fait de ne pas réussir à dépasser en ligne droite."

"On était lents et on va devoir comprendre pourquoi, j’ai passé tout le premier relais coincé derrière Lawson. On aurait pu faire mieux en performance mais d’où on partait, on savait qu’on allait avoir du trafic."

Le Français ne veut pas épiloguer sur l’incident avec Lance Stroll : "C’était serré en bout de ligne droite mais ça se joue à quelques centimètres. Ce n’est pas une énorme faute, et je m’attendais à ce qu’il me laisse la place. J’ai dû aller dans l’herbe et couper la chicane mais je n’ai pas envie d’aller plus loin que ça."

"Ca ne nous a pas changé la course. Très clairement, la difficulté à dépasser dans les lignes droits fait qu’on est vite débordés dans les lignes droites, et on n’arrive pas à mettre la pression. On essaiera de faire mieux à la prochaine course."