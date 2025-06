Ocon marque deux points après avoir tenté ’un truc de fou’

Esteban Ocon a terminé neuvième du Grand Prix du Canada après une stratégie à un arrêt qui a parfaitement fonctionné. Le pilote Haas F1 a su, comme souvent, gérer ses gommes pour aller chercher deux points de plus et maximiser un résultat inespéré.

"Il faut toujours qu’on fasse des trucs de fou pour essayer de rentrer dans les points, mais c’était bien vu de la part de l’équipe d’essayer cela. Chaque tour, on progressait car l’usure sur le pneu s’en allait" a déclaré Ocon.

"C’était comme si j’avais un pneu plus neuf chaque tour. J’aurais très bien pu finir la course comme ça mais il fallait s’arrêter. En tout cas c’était top de la part de l’équipe d’essayer ça et on termine dans les points donc c’est parfait."

"C’était chaud, surtout au départ. C’était serré tout le long, et l’incident de Norris, j’étais juste derrière et j’ai dû éviter les débris. Puis on ne sait jamais si ça va repartir ou non. C’était chaud mais c’était une course bien gérée."

Oliver Bearman a terminé 11e après une course frustrante : "Je pense qu’on avait davantage de rythme dans la voiture. J’ai été coincé dans le trafic avec la stratégie, et avec le train DRS c’est impossible de dépasser."

Le Britannique déplore ses préparations de week-ends : "Le vendredi est encore notre point faible, mais je suis heureux que l’équipe marque des points ce week-end, et je me concentre sur la prochaine course."