Leclerc espérait mieux que la 5e place, Hamilton horrifié d’avoir tué une marmotte

Charles Leclerc a terminé cinquième du Grand Prix du Canada au terme d’une course dont il s’était élancé en huitième place. S’il a dû batailler avec son équipe pour convenir d’une tactique, il reconnait aussi que c’est lui qui avait compromis son week-end dès sa sortie de piste vendredi.

"Mon idée c’était que j’avais beaucoup de mal avec les pneus durs, et que la voiture avait plus de mal avec les hards. Je l’avais ressenti avec Lewis dans le premier relais, et quand j’ai vu que la performance des leaders avec les durs neufs n’était pas différente de la mienne, j’avais en tête un seul arrêt," a déclaré Leclerc à Canal+.

"C’était très proche sur le papier avant la course, et ce n’était pas une mauvaise stratégie car je n’avais pas de graining sur les mediums. C’est ce que j’avais en tête, mais je ne pense pas que ça aurait changé grand chose," poursuit le Monégasque, qui n’est pas frustré par les longues négociations stratégiques.

"Ca fait partie du jeu, il y a eu plus de négociations que ce qu’on voulait aujourd’hui, mais c’est comme ça. C’est une course frustrante, un week-end frustrant, et je suis le premier à ne pas faire le travail car on perd les EL1 et les EL2. En qualifs je n’aurais pas dû faire une erreur."

"J’ai réussi à tout mettre bout à bout aujourd’hui, mais ça n’a pas suffi car on partait de dernière par ma faute. Les derniers week-ends, j’avais maximisé l’exploitation de la voiture dès qu’elle était en piste, ce week-end je ne pense pas l’avoir fait."

Lewis Hamilton a lui terminé sixième et il semblait plus horrifié à l’arrivée par ce qu’il a infligé à une marmotte qui a traversé la piste devant sa SF-25 que par son résultat.

"Jusque-là, les sensations étaient plutôt bonnes. J’ai pris un bon départ, j’ai tenu ma position et je me suis accroché au bon groupe. Je gérais bien les pneus, donc j’étais optimiste."

"Je n’ai rien vu arriver, mais j’ai entendu que j’avais percuté une marmotte. C’est terrible, car j’aime les animaux et je suis tellement triste, c’est horrible."

"Ça ne m’était jamais arrivé ici, mais le fond plat, côté droit, était troué. De plus, nous avons eu un problème de freins à mi-course, puis nous sommes probablement restés trop longtemps en piste lors du premier relaos, nous nous sommes retrouvés derrière le trafic et avons enchaîné les incidents."

"Je suis content d’avoir terminé, surtout avec ce problème de freins. Nous avons vraiment besoin d’une amélioration et il y a beaucoup de choses à changer pour être compétitifs aux avant-postes."