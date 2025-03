Marko : la rétrogradation de Lawson a été faite pour ’sauver sa carrière’ en F1

La rétrogradation de Liam Lawson de Red Bull devrait « sauver sa carrière » en Formule 1, selon le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko.

Alors que le monde de la Formule 1 exprime sur les réseaux sociaux sa sympathie au jeune Néo-Zélandais de 23 ans, qui, après des performances catastrophiques en Australie et en Chine, l’Autrichien admettait hier que Red Bull s’était trompée.

Il s’est expliqué plus longuement sur Servus TV, la chaine officielle de la marque autrichienne.

"Afin de sauver sa carrière, nous avons décidé de le renvoyer chez Racing Bulls."

"Red Bull reconnaît que la monoplace 2025 est encore plus difficile à piloter pour tout autre pilote que Max (Verstappen). Depuis toutes ces années Max est le seul à maîtriser la voiture de manière optimale."

"Pour un jeune pilote, c’est encore plus difficile. Si nous avions simplement laissé Liam dans la voiture, nous pensons que ses performances sous pression auraient été encore pires."

"Grâce à notre deuxième équipe, il peut se réadapter dans une ambiance plus détendue. Avec Racing Bulls, il a l’occasion de se reconstruire."

Le consultant admet aussi que "Liam a eu de la malchance."

"Lors des essais à Bahreïn, il a manqué beaucoup de temps à cause de problèmes mécaniques. Il a également perdu un temps précieux lors des troisièmes essais libres en Australie."

"Puis les problèmes ont commencé. La pression sur lui est devenue de plus en plus forte. Il a perdu confiance, a redoublé d’efforts, mais a multiplié les erreurs."

"En Chine, la situation est allée de mal en pis. De plus, notre voiture est très difficile à piloter et n’est pas la plus rapide."

Lawson risque de ne plus revoir Red Bull Racing par contre. Marko en convient : "Ce n’est pas la fin du monde pour Lawson. Il a encore toutes les chances de réussir sa carrière en Formule 1 avec les Racing Bulls."

Marko ne se fait d’ailleurs pas de souci pour Lawson et la suite avec le retour dans l’équipe de Faenza.

"Les Racing Bulls sont beaucoup plus faciles à piloter et très rapides. En qualifications elles ont impressionné. Et il ne manque pas grand chose pour que le rythme de course soit aussi excellent. Liam et Isack (Hadjar) auront de quoi bien s’exprimer cette année."

Enfin Marko a confirmé que Verstappen était bien en colère suite à cette décision de rétrograder Lawson.

"Nous savons que Max n’est pas content. Mais nous avons besoin de deux voitures aux avant-postes. Non seulement pour le championnat des constructeurs, mais aussi pour aider Max à décrocher son cinquième titre mondial."

"On peut alors optimiser ses performances stratégiques en course. On peut désormais profiter de l’expérience et de la forme de Yuki. C’est ce qui compte. Au final, c’est à l’avantage de l’équipe. Et donc aussi à l’avantage de Max."

Marko avait justifié la décision initiale d’écarter Yuki Tsunoda pour le volant Red Bull Racing en 2025 par son manque de régularité l’an dernier, et par la plus grande résilience de Lawson.

Alors pourquoi Tsunoda est-il soudainement apte à occuper le volant ?

"Nous avons constaté que Tsunoda a progressé cet hiver. Il est aussi devenu plus fort sur le plan personnel. Et en tant que Japonais, Yuki connaît évidemment très bien le circuit de Suzuka."

"Yuki était trop irrégulier," insiste Marko. "C’est pourquoi nous avons sélectionné Lawson. Mais sous la pression accrue, il n’a pas été à la hauteur et est entré dans une spirale infernale que vous connaissez."

"Je l’ai comparé à un boxeur amoché et c’est bien la bonne formule."

En effet, la forme actuelle de Lawson garantissait que Red Bull ne serait pas en lice pour le championnat des constructeurs.

"Ce qu’il a fait jusqu’à présent était clairement insuffisant. Nous avons besoin d’un second pilote solide, ne serait-ce que pour la stratégie de l’équipe."

