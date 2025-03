Vasseur refuse de juger Red Bull suite au licenciement de Lawson

Frédéric Vasseur a refusé de « juger » Red Bull, son concurrent en Formule 1, pour avoir limogé Liam Lawson après seulement deux Grands Prix.

Aujourd’hui, le Français dirige l’écurie emblématique Ferrari, mais il est également connu pour son expérience dans la gestion de jeunes pilotes, contribuant au développement de futures stars comme Lewis Hamilton et bien d’autres.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il licencierait un pilote après deux courses, Vasseur a déclaré à L’Équipe : "C’est une histoire typique de Red Bull, mais vous n’imaginez pas à quel point il est difficile d’évaluer les processus qui se déroulent au sein d’une équipe."

"Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas et ce qui les a poussés à prendre cette décision. Il pourrait y avoir des milliards de raisons à cela, connues uniquement de l’équipe et du pilote. Et parfois même le pilote ne les connaît pas."

"Je préfère donc ne pas commenter," a ajouté Vasseur. "Je pense probablement qu’il est trop sévère de prendre de telles décisions après seulement deux courses. Mais en même temps, nous ne disposons même pas de 10 % des informations, il est donc préférable de ne pas juger qui que ce soit."

"Je déteste qu’on essaie de nous juger, donc je ne jugerai pas les autres."

En privé, Vasseur remercie peut-être Red Bull d’avoir détourné l’attention de Ferrari après le Grand Prix de Chine, où les deux voitures rouges ont été disqualifiées pour des infractions techniques.

Vasseur admet que Ferrari a été trop « agressive » dans ses réglages et décisions concernant le poids et l’usure du fond plat, mais l’ancien pilote René Arnoux a défendu l’équipe de Maranello.

"Ferrari n’a pas essayé de tricher," a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport. "J’exclus catégoriquement cette hypothèse. Si la voiture de (Charles) Leclerc avait été dix kilos trop légère, ou si celle d’Hamilton avait été en infraction flagrante, alors d’accord, on aurait dû s’interroger. Mais c’était une question de nuance, une anomalie aléatoire."

D’autres, en revanche, critiquent Ferrari pour avoir bien exagéré le côté marketing de l’arrivée d’Hamilton, sans finalement y parvenir.

"On dit : ’Ah, vous avez fait beaucoup de bruit avec Lewis cet hiver’ – mais non," rétorque Vasseur. "C’est la presse qui a fait beaucoup de bruit. On n’a rien demandé. On a pris une photo. On n’a même pas fait d’interview. On n’a même pas fait le lancement à Maranello."

Une autre conséquence de la Hamilton-mania est que Leclerc a été complètement éclipsé.

"Il est moins sous les projecteurs, c’est vrai," a déclaré Vasseur. "Mais cela lui laisse plus de temps pour lui, pour faire autre chose, pour être avec ses ingénieurs. Il y a donc du positif dans cette situation."

"Il y aura peut-être un peu de frustration, un peu de jalousie, mais je pense que Charles est suffisamment intelligent pour comprendre la situation et voir le côté positif de tout cela. Il peut s’engager à 100 % pour atteindre l’objectif sportif."

Annonce : Les commentaires sont de retour sous les articles ! N’hésitez pas à venir participer aux discussions sur les sujets du site ! En respectant évidemment la charte et en toute courtoisie.