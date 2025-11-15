Norris sous les huées et sifflets : Montoya accuse McLaren, Pérez apaise

Lando Norris vit une fin de saison paradoxale : leader du championnat du monde 2025 et auteur de deux victoires consécutives au Mexique puis au Brésil, le pilote McLaren est pourtant accueilli par une partie du public… sous les huées et les sifflets.

Cela a été particulièrement le cas lors de ces deux courses en Amérique latine et selon Juan Pablo Montoya, ancien pilote de F1 colombien, ces réactions des fans de ces pays s’expliquent et trouvent leur origine dans une perception de favoritisme interne chez McLaren.

Ces huées, particulièrement marquées à Mexico, se sont atténuées à Interlagos mais restaient audibles lors de la parade des pilotes ou lorsque Norris a reçu son trophée, alors qu’il portait son avance sur Oscar Piastri à 24 points à trois courses du terme.

"Tout le monde hue Lando Norris parce qu’ils pensent tous que McLaren le privilégie pour gagner le championnat. Les fans mexicains et brésiliens n’aiment pas ce sentiment."

Mais est-ce vrai ? Montoya le suggère entre les lignes et accuse.

"Je pense que McLaren a modifié la voiture pour la rendre plus forte en qualifications, ils ont suivi les demandes de Lando à ce sujet. Et Norris peut la piloter comme ça alors que Piastri ne peut pas."

L’avis de Montoya est tranchant sur l’attitude à adopter : "La Formule 1 n’est pas un concours de popularité, il s’agit de détruire vos adversaires. Si les fans et les pilotes vous détestent, c’est une raison de plus de les détruire avec vos performances. La haine peut servir de carburant, elle rend les victoires encore plus satisfaisantes."

Le Mexicain Sergio Pérez a lui tenu à rappeler qu’un pilote victorieux mérite le respect, quel que soit le contexte.

"Je ne pense pas que ce soit sympa, évidemment, de huer le gars qui a gagné une course."

"En même temps, il est aussi bon de voir les sentiments des fans, vous savez, à quel point ils sont passionnés dans cette partie du monde. Mais je pense que cela doit se faire avec respect."

"Nous devons toujours avoir du respect pour le pilote qui a gagné la course. Mais oui, c’est comme ça."

La polémique s’est amplifiée lorsque Racing Bulls a dû présenter des excuses : un membre de l’équipe a été filmé semblant encourager les huées visant Norris sur le podium d’Interlagos. Un geste regrettable qui n’a pas aidé à apaiser un climat déjà tendu autour du Britannique.