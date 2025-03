Mercedes F1 ne pourra pas fournir ses clients si les moteurs 2026 sont reportés

Certaines rumeurs font état de discussions entre la FIA et les équipes au sujet du règlement moteur 2026, qui semble poser problème à plusieurs motoristes. Des rumeurs on fait état d’une possible annulation, ou en tout cas d’un report du règlement moteur devant débuter en 2026.

Selon plusieurs sources recoupées, Red Bull et Ford mèneraient une fronde visant à ne pas lancer cette réglementation, alors que d’autres constructeurs voudraient anticiper le retour des V10. Pour Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, une telle décision mettrait les trois équipes clientes de Mercedes dans une situation critique.

"C’est impossible. Je pense que c’est simplement dû au fait que nous n’avons plus le matériel nécessaire. Nous n’avons ni les bancs d’essai, ni les batteries. Rien de tout cela n’existe" a déclaré Wolff.

"Nous pourrions probablement fabriquer un moteur pour nous en tant qu’équipe d’usine, mais le reste est tout simplement impossible. En tant que fabricant de moteurs, nous avons de longs délais pour nous préparer, il faut donc en tenir compte. Et même si nous voulions faire des choses, il y a des choses qui sont tout simplement impossibles."

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces auprès de la FIA, relativise les inquiétudes : "Je ne partage pas, et nous ne partageons pas, le point de vue et les propos alarmistes sur la réglementation de 2026. Il y a certainement des défis à relever, et nous avons travaillé avec les équipes et les motoristes pour les résoudre."

"Il y a encore un peu de travail à faire pour régler certains détails, mais je pense qu’il y aura des voitures qui courront étroitement les unes avec les autres, capables de se battre les unes contre les autres et d’utiliser les compétences des pilotes. Fondamentalement, je ne partage donc pas les histoires de panique."

Selon Tombazis, ces inquiétudes sont classiques avant toute nouvelle réglementation : "Je rappelle aux gens qu’il y a eu des histoires de panique pour la réglementation de 2022, que les voitures seraient massivement lentes. Je ne dis pas que tout était parfait, parce qu’avec le recul, il y a des choses que nous aurions faites différemment."

"Mais je ne pense pas que ce fut un désastre. Je dirais également que si nous n’avions pas mis en place la réglementation sur les moteurs, la Formule 1 compterait actuellement deux motoristes, à savoir Ferrari et Mercedes, et personne d’autre."

"Je pense qu’on l’oublie facilement. Nous avons donc essayé de trouver une formule qui attire les nouveaux venus, tout en conservant les défis et la partie hybride. Je suis donc optimiste et je pense que ce qui se passera en 2026 sera bon."

